يدخل أصحاب مدارس السياقة في حركة احتجاجية الخميس المقبل على خلفية اشتراط وزارة النقل لمستوى الثالثة ثانوي للدخول في مسابقة رخصة السياقة للوزن الثقيل وهي التعليمة التي أثارت حفيظة المحتجين. هدد أصحاب مدارس تعليم السياقة بتنظيم وقفة احتجاجية الخميس القادم أمام مقر وزارة النقل في حال عدم تراجع الوصاية عن تعليمتها، حيث أحدثت شهادة الأهلية البيداغوجية فتنة ما بين اتحادية مدارس تعليم السياقة ووزارة النقل على خلفية اشتراط الوصاية لمستوى ثالثة ثانوي للدخول في مسابقة تكوين الوزن الثقيل أي الصنفين ”ج” و”د”، ما جعل الاتحادية تهدد بشن إضراب وطني مفتوح وغلق جماعي لمراكز تعليم السياقة البالغ عددها سبعة آلاف مدرسة. حيث لم ترض الشروط التي وضعتها وزارة النقل أصحاب مدارس السياقة الذين ينتظرون تراجع الوصاية عن شرط المستوى التعليمي لهذا النوع من الرخص بالرغم من حوادث المرور المميتة التي يتسبب فيها يوميا العديد من سائقي الوزن الثقيل بالطرقات.