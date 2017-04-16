أطلقت وزارة التجارة خطا أخضرا ”1020” يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن تجاوزات التجار فيما يتعلق بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم تقنينها وكذا الظواهر التي تمس بصحة المستهلك حسب ما جاء أمس في بيان للوزارة.

وسيتم تعميم هذا الخط المركزي الذي أطلق في إطار مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة ومراقبة مطابقة السلع وقمع الغش على كل ولايات الوطن قريبا.

وقد قررت وزارة التجارة إطلاق رقم أخضر للتبلغ عن المخالفات والتجاوزات الصادرة عن التجار بعد الشكاوى المتتكررة للمواطنين لعدة جمعيات حماية المستهلك وكذا تبعا للتصريحات والتعاليق الصادرة على صفحات مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول ضرورة التحرك لقمع التصرفات غير القانونية الصادرة عن التجار.

وكانت الوزارة قد كشف مسبقا أنها ستعمل بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بصرامة وبقوة القانون للتصدي لمرتكبي المخالفات مشددة التزامها بالوقوف أمام التصرفات المشبوهة وغير الشرعية بالتعاون والتنسيق مع مختلف المصالح من أجل الوقوف أمام المخالفات التجارية التي تضر بالمواطن وبالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.