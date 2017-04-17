عثرت عناصر الجيش الوطني أول أمس السبت بسكيكدة، على جثة الإرهابي ”ف. خوجة” المدعو ”عباس” في حين تمكن الجيش من تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة أمس، أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 أفريل 2017 بسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة) على جثة تعود للإرهابي المسمى ”ف. خوجة” المدعو ”عباس” كما دمرت مفرزة أخرى بنفس القطاع 5 مخابئ و6 قنابل تقليدية الصنع”. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) ”شاحنة محملة ب500 كيلوغرام من الكيف المعالج في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) مهربين (2) وضبطت شاحنة ومركبتين (2) رباعيتي الدفع و 3800 لتر من الوقود”. من جهة أخرى أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة) ”محاولات هجرة غير شرعية لـ37 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع”.