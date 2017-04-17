شنت قوات الاحتلال المغربية هذه الأيام حملة شرسة ضد المواطنين الصحراويين بمدينة الداخلة المحتلة إثر مجموعة من المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي.

وشنت السلطات المغربية حملة من الاعتقالات منذ تاريخ 7 أفريل الجاري ضد مواطنين صحراويين بسبب مشاركتهم في هذه المظاهرات السلمية التي رفعت فيها الإعلام الصحراوية بمدينة الداخلة المحتلة.

وقد شمل هذا الاعتقال التعسفي كل من الشابين الصحراويين ”أحمد هداد” و”هشام أمعييف” اللذين خضعا للاستنطاق قبل أن يحيلهما ما يسمى بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 10 أفريل الجاري إلى السجن المحلي تورطة أين تم تأجيل محاكمتهما لمرتين على الأقل في انتظار أن يحالا مجددا على مايسمى هيئة المحكمة اليوم 17 أفريل الجاري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المغربية الشاب الصحراوي أحمد زين فراح وكذا الشاب أحمد احميادة الذي لا زالا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار أن يمثلا أمام القضاء المغربي بحسب ذات المصدر.

للإشارة، فقد شهدت مدينة العيون المحتلة تدخل عنيف من قبل قوات الاحتلال المغربية أدى إلى عديد الاصابات المتفاوتة الخطورة.