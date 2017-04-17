عملت جماعة بوكو حرام مؤخراً، على تنمية استراتيجيتها؛ من خلال التوسع في تجنيد الأطفال لتنفيذ هجمات انتحارية، لاقت على إثره إدانات من الحكومات والدعاة الدينيين والحقوقيين في جميع أنحاء العالم، وتضم الجماعة المسلحة التي تتخذ من نيجيريا مقراً لها أكثر من 100 طفل، لاستخدامهم في تنفيذ تفجيرات انتحارية تكتيكية في مختلف الدول الإفريقية.

وقالت مواقع اعلامية في نيجيريا أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أصبح إجمالي الأطفال المستخدمين، حوالي 30 طفلا كانوا محاصرين بالمتفجرات وأرسلتهم المجموعة إلى مجتمعات مأهولة بالسكان في جانفي وفيفري ومارس الماضيين، في نقلة نوعية من التمرد”، مؤكدا أن بوكو حرام استخدمت أكثر من 100 طفل لأغراض تفجيرية، منذ عام 2014، وكان منهم ثمانون في المائة من الفتيات الصغيرات.

الى ذلك أوضح موقع وكالة اليونيسيف أن أزمة بحيرة تشاد التي تمتد لسبع دول، ساهمت بشكل كبير في تعميق أزمة الأطفال المحاصرين بالمنظمات الإرهابية التي تستخدمهم في الأعمال الانتحارية لخدمة جدول أعمالهم الجهادي، وأصبح الأطفال أول ضحايا النزاع، مضيفا أن جماعة بوكو حرام، على وجه الخصوص، تقود حملة اختطاف منهجية أجبرت آلاف الفتيات والفتيان للانضمام إلى صفوفهم.

ولفت الموقع إلى زيادة عمليات استخدام الأطفال في الحوادث الإرهابية. ورغم أن ”بوكو حرام” لم تستخدم سوى أربعة أطفال في الهجمات الانتحارية عام 2014، إلا أن الرقم ارتفع إلى 56 في عام 2015، و30 في 2016، ومن المرجح أن يصل العدد إلى الضعف في 2017، ويعد ذلك أسوأ استخدام للأطفال في الصراع، ويمثل جريمة في حق الإنسانية.

وأوضح موقع ”اليونسيف” أن بوكو حرام تأسست عام 2002، في شمال إفريقيا، خاصة نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، ونفذت عددا من العمليات المسلحة في السنوات الماضية، وتم حتى الآن، تشريد أكثر من مليوني شخص، منهم 1.3 مليون طفل في البلدان الأربعة بسبب أنشطة الجماعة، متابعا ”كانت المجموعة فصيلا إرهابيا غير معروف نسبيا حتى قبل ثلاث سنوات عندما اختطفت ما يقرب من 300 تلميذة من منازلهن خلال غارة ليلية في تشيبوك بنيجيريا، ما استرعى إدانة عالمية سريعة من المجتمع الدولي”.