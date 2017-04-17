شرعت مصالح مفتشية البيطرة بمديرية مصالح الفلاحة بوهران في حملة تلقيح واسعة للأبقار ضد داء الحمى القلاعية الذي أصبح يزحف عبر العديد من المستثمرات الفلاحية للمربين قادمة من ولايات الشرق التي انتشر فيها المرض حسب ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية للإنتاج الحيواني بن دنيا سعادة أمس لـ”الفجر”.

في ذات السياق جنّدت مفتشية البيطرة بوهران 45 بيطري للقيام بعملية تلقيح الأبقار خاصة على مستوى مستثمرات بلدية واد تليلات والسانيا وبوتليليس بعدما تم إجراء واستعمال 16 ألف جرعة لقاح منذ الشروع في عملية التلقيح التي انطلقت منذ أسبوع.

وفي هذا الصدد حذرت مفتشية البيطرة مربي الأبقار بضرورة إجراء التلقيح للأبقار لتفادي الإصابة بالمرض المعدي، حيث من المرتقب أن تشمل الحملة 2000 مربي للأبقار بولاية وهران. وقالت رئيسة مفتشية البيطرة بالولاية رشيدة براكلي أن داء الحمى القلاعية مرض خطير وشديد العدوى وهو ما يستدعي إجراء اللقاح لكل الأبقار محذرة من مقاطعة بعض المربين المتواجدين بالمناطق النائية العملية وهو ما سيعرضهم لخسائر مالية معتبرة ما يتطلب الانضمام إلى الحملة قبل إصابة رؤوس الأبقار بالوباء الذي عاد بقوة بولايات الشرق خاصة بولاية سطيف.