قررت التنسيقية الولائية للمساعدين والمشرفين التربويين لولاية بجاية الدخول في إضراب وطني يوم الاثنين 24 أفريل الجاري مصحوبا باعتصام أمام مقر مديرية التربية بالولاية ابتداء من العاشرة صباحا بالإضافة إلى مسيرة نحو مقر الولاية.

وجاء قرار الإضراب عقب لقاء المجلس الولائي الطارئ الذي عقدته التنسيقية الولائية للمساعدين التربويين لولاية بجاية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو” قصد وضع كل الممثلين أما الصورة الحقيقية التي آلت إليها مصالح التربية بذات الولاية المذكورة، مشيرة بذلك إلى أن أهم الخروقات تلك التعيينات التي تتم بسرية تامة وتكون من نصيب أصحاب النفوذ والمحسوبية حيث يحدث ذلك دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالاضافة الى العديد من المشاكل المتراكمة منذ عدة سنوات والتي لم تجد لها حلولا جذرية، سوى الوعود الكاذبة، واضافت التنسيقية انها قامت بقراءة مختلف تقارير أعضاء المكتب الولائي عن التجاوزات والتي لا تبشر بالخير.

وتعهدت ذات الهيئة حسب البيان أنها لم ولن تسكت عن التجاوزات التي تمس الحقوق المادية والمعنوية للمساعدين التربويين، منوهة أنها على أتم استعداد لمحاربة المحسوبية والسلوكيات المنافية لأخلاقيات المهنة محملة كامل المسؤولية لمديرية التربية.

وبشأن المطالب طالبت التنسيقية بضرورة إعادة النظر في العديد من التعيينات للمشرفين الجدد دفعة 2016، مع الإسراع في تسليم شهادات النجاح بدلا من شهادات نهاية التكوين للمشرفين المتكونين دفعة 2015/2014 مشيرة أنه أصبح من الضروري مراسلة مدراء المؤسسات التربوية فيما يخص المداومة الإدارية أثناء العطل المدرسية التي لا يزال بعض المدراء يجبرون المساعدين التربويين والمشرفين القيام بها رغم صراحة النصوص التشريعية، ودعت ذات الجهة إلى تسليم قرارات الترسيم للمساعدين التربويين، بالإضافة إلى ترقيتهم أسوة بزملائهم عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار الإسراع في صب الأجور المعينين الجدد لسنة 2016-20017، كما دعت أيضا إلى النظر في مشكل ملفات المتقاعد المجمدة على مستوى مديرية التربية بذات الولاية، وتعويض المشرفين التربويين الأربعة المحولين من متوسطة بوخليفة لعمارة ببجاية عن جميع الأيام المخصومة من أجورهم تعسفا مع استلام تعهد من مدير التربية، وذكر المصدر نفسه بضرورة الإسراع بالتعجيل في عملية الترقية في الدرجات التي من المفروض إجراؤها ديسمبر الماضي وإلغاء العمل بالبنود 31/31 و21/31 كغيرها من مديريات التربية عبر الوطن.