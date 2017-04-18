l نحن نؤمن بالحلول الجزائرية لا الخارجية

أكد العضو القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محمد خندق، أن الحزب رفض النزول عند رغبة الملاحظين الدوليين للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا لقاء قيادات الحزب مؤخرا، قناعة من قياديي الحزب بأنهم لن يواجهوا التزوير لعدم استيفائهم للشروط الخاصة بنجاعة المراقبة، مشيرا إلى أن حل المشكل لن يكون إلا بوضع آليات جزائرية داخلية وليست خارجية.

الفجر: طلبت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية لقاء مع قيادات الحزب، ولكنكم لم تلبوا الطلب، لماذا؟

نعم تلقينا طلبا من بعثة الاتحاد الأوروبي التي تزور الجزائر في إطار مراقبة انتخابات 4 ماي الداخل، وقد اتخذنا قرارا برفض استقبالهم، لأنهم في تقديرنا لن يغيروا شيئا في سريان العملية الانتخابية، وهذا القرار كان مبنيا على تجاربنا السابقة في سلبية دور الملاحظين الدوليين في ضمان نزاهة الاقتراع أو على الأقل الحد من التزوير.

الأرسيدي كان قد تقدم في مرات سابقة بتوصيات للاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الانتخابات، فما هي الشروط التي ترونها مناسبة لمراقبة للانتخابات؟

أول شرط بالنسبة لنا في مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي للانتخابات هو أن تتحصل على السجل الوطني، وهو الأمر الذي لم يحدث، أما الشرط الثاني فهو عدد الملاحظين الأوروبيين، وهو أيضا لم يتحقق في هذه الانتخابات، وبالتالي فإن المهمة لن تنجح، بالإضافة إلى أن التقاليد الديمقراطية الحقيقية تقتضي من هؤلاء المراقبين الدوليين الحضور بمناطق المراقبة، أي في الجزائر مثلا، بأشهر قبل انطلاق الاقتراع وليس بفترة قصيرة فقط.

في ظل هذا ماذا تقترحون لمواجهة التزوير الذي يعد هاجسكم الأول؟

نحن نعتقد أن الحل لابد أن يكون داخليا وجزائريا وهو من خلال إيجاد آليات لمراقبة حقيقية، بإنشاء هيئة مستقلة في شكل مرصد مثلما هو معمول به في الكثير من الدول خلال الاستحقاقات من أجل حماية الأصوات المعبر عنها.

لماذا ركز الأرسيدي على العمل الجواري في الحملة الانتخابية، وهل يرجع ذلك إلى عجز الحزب في تعبئة الناخبين لحضور التجمعات التي تعقد بالقاعات؟

الأرسيدي اختار العمل الجواري من أجل الاحتكاك المباشر بالمواطن وفهم معاناته ومشاكله أكثر، لأن في نهاية الأمر الأشخاص الذين يكونون في القاعات هم مناضلو الحزب وأنصاره وهم ورقة رابحة أصلا بالنسبة للحزب، أما الاتجاه نحو المواطن والاقتراب منه فهو المهم بالنسبة لنا، وقد سجلنا تجاوبا كبيرا خلال خرجاتنا بالأحياء منذ انطلاق الحملة.

منذ انطلاق الحملة الانتخابية هل سجل الأرسيدي تجاوزات، وهل أخطرتم هيئة دربال؟

نعم سجلنا تجاوزات تمثلت في إلصاق أحزاب السلطة للمناشير في أماكن غير مخصصة لذلك، بطرق عشوائية. وبالإضافة إلى هذا تم استدعاء أحد مناضلي الحزب ببلدية الشراڤة من قبل الشرطة التي طالبت بتقديم ترخيص، وهذا بسبب تخصيصه محلا للحزب لتنشيط الحملة، وقد عبّرنا عن احتجاجنا لهذا الأمر، بالإضافة إلى انحياز التلفزيون الرسمي لصالح مرشحي أحزاب السلطة مقارنة بالآخرين. أما بالنسبة للسؤال الخاص بإخطارنا لهيئة دربال بهذه التجاوزات، فإنه لم يقع لأننا لا نعترف بها أصلا ونحن متأكدون أنها لن تقوم بأي شيء.

هل يتوقع الأرسيدي أن يحقق الصدارة في النتائج بمنطقة القبائل على غرار ما كان عليه في السنوات الأولى لفجر التعددية السياسية؟

بالنسبة لنا منطقة القبائل هي منطقة عادية كبقية ولايات الوطن، ونحن لسنا حزبا جهويا، بل حزبنا وطني ولنا امتداد في جميع الولايات، كما أننا نتعامل بالطريقة ذاتها مع جميع الناخبين بمختلف الولايات.

أين سيختتم الأرسيدي حملته الانتخابية؟

بولاية سطيف.

لأنها ثاني وعاء انتخابي بعد العاصمة؟

لا.. إنه التقسيم الإداري ونحن نلتزم بتطبيقه.