اتهم السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، من سطيف، الحكومة بالترويج لمقاطعة الانتخابات بطريقة غير مباشرة، من أجل أن تجد حرية كبيرة في التزوير كما تشاء، داعيا الشباب إلى التوجه بقوة إلى مراكز الاقتراع.

أكد بوشافة خلال تجمع شعبي نشطه مساء أول أمس، بدار الشباب لبلدية بوعنداس بأقصى شمال ولاية سطيف، أن الأفافاس لا زال منخرطا في صفوف المعارضة، وسيواصل مسيرة النضال على نهج الزعيم الراحل حسين آيت أحمد من أجل تحقيق الحريات الشعبية. واعتبر الرجل الأول في جبهة القوى الاشتراكية أن التشريعيات المقبلة هي إجماع وطني وشعبي، فجبهة القوى الاشتراكية ترفض أن تسيّر الجزائر من قبل مجموعة من الفاسدين واللصوص، مؤكدا أن الحزب اعتمد في اختيار قوائم المترشحين للتشريعات على معيار الكفاءة من الشباب والجامعيين وأصحاب الأيادي النظيفة. كما تحدث بوشافة عن وجود أياد خارجية قال إنها هي التي تسير البلاد، وكأن الجزائر ليست لديها سيادة وطنية على حد تعبيره. وختم المسؤول الأول للأفافاس خطابه بالثناء على ولاية سطيف وسكانها المجاهدين ودعاهم إلى اختيار أناس أكفاء يمثلونهم في البرلمان. للإشارة فإن جبهة القوة الاشتراكية، نظمت مساء أول أمس ندوة على هامش اللقاء الذي نشطه الأمين الأول للحزب، تمحورت حول يوم العلم وعرفت مشاركة محامين وإعلاميين.