في الوقت الذي تتخوف السلطة من شبح العزوف خلال تشريعيات ماي القادم، وتتخذ كل الوسائل لإقناع المواطنين بأداء واجبهم الانتخابي، اتخذت هذه الأخيرة جملة من الإجراءات أثارت غضب الجزائريين بعد أن مست قطاع الإنترنت والماء وكذا الطرقات.

بعدما هدأت نار الاحتجاجات على خلفية انقطاعات الكهرباء التي ألهبت عديد الولايات، خلال الأشهر الماضية، يعيش الجزائريون على أعصابهم منذ أسبوع بعد أن أقدمت السلطات على قطع الأنترنت والتزود بالمياه، وذلك في عز الحملة الانتخابية، حيث يرى متتبعون أن التوقيت غير مناسب وملائم لسلطة تعمل على استقطاب الناخبين في ظل تخوفها من شبح العزوف، خاصة وأنها أقدمت على قطع خدمات ضرورية، فبدل أن تحسن الخدمات المتوفرة، اتخذت قرارات تصب كلها في سياق تعطيلها بداية من قطع الانترنيت إلى قطع التزود بالمياه في العاصمة وبلديتين من بومرداس، وصولا إلى قطع الطريق المزدوج لنفقي وادي أوشايح الذي يعد معبرا هاما بالعاصمة.

ورغم أن المنطق يؤكد أن السلطة لم تتعمد تنفيذ مثل هذه الإجراءات في عز الحملة الانتخابية، إلا أن متتبعون للشأن السياسي وقادة أحزاب انتقدوا بشدة جملة الانقطاعات التي تنغص على حياة المواطن الجزائري الذي لم يعد يتحمل المزيد من الضغوطات التي لطالما فجرت غضبه في عديد الولايات بعد أن عانى هو الأخر أزمات اجتماعية، وندرة في مواد أساسية على غرار ماعاشته عديد الولايات من ندرة مادة الحليب وارتفاع أسعار مادة البطاطا التي خلفت جدلا واسعا وأجبرت دوائر وزارية على محاربة الظاهرة، إلى جانب تسجيل ارتفاع فاحش في أسعار الخضر والفواكه مقابل تردي قدرته الشرائية. وفي سياق كل هذه الضغوطات، يرى مراقبون أن التنغيص على المواطن بفرض المزيد من العقوبات لن يخدم السلطة التي تتخوف ومعها مختلف الأحزاب من عزوف الجزائريين عن المشاركة والتصويت. لكن هذا العزوف السياسي تحول إلى ظاهرة في الجزائر، غير أنه هذه المرة يتزامن مع أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، ما يشكل رهانا يُصعب مهمة الأحزاب السياسية والسلطة معا في اقناع الجزائريين بالمشاركة في تلك الانتخابات. بالمقابل يؤكد متتبعون أن هاجس العزوف بات يشكل قلقا حقيقيا لأحزاب المعارضة التي سخرت كل جهودها لفرض التغيير، فاستغلت مواقع التواصل الاجتماعي وحولتها إلى ساحة لإقناع الناخبين بالبرامج الانتخابية أو أصبحت تراهن عليها أيضا لكسب مزيد من الأصوات، وأصبحت منصات تعبر عن رأي كثير من الجزائريين في هذه الانتخابات، خاصة الأحزاب المقاطعة لها.