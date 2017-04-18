رخصت حكومة موسكو للرعايا الجزائريين من الدخول إلى الأراضي الروسية دون تأشيرة مسبقة وذلك نظير المعاملة التفضيلية للجزائر للرعايا الروسيين من جهة، وعمق العلاقات بين البلدين من جهة أخرى.

أعلنت السلطات الروسية، أنه تقرر استبدال طلب التأشيرة لدخول أراضي أقصى الشرق الروسي لفائدة 18 دولة من بينها الجزائر، بتسجيل الكتروني، ما سيسهل حركة رجال الأعمال والسياح.

بصفة رسمية هذا لا يعد الغاء كلي للتأشيرة بالنسبة للمسافرين الجزائريين، غير أن استبدال طلب التأشيرة بتسجيل الكتروني سيسهل الكثير على الراغبين في زيارة أقصى الشرق الروسي وبالتحديد منطقة فلاديفوستوك، ولا يعني هذا الاجراء الغاء التأشيرة. وصرح الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف، أن بامكان السياح ورجال الأعمال من 18 دولة الدخول إلى الشرق الأقصى الروسي دون اللجوء إلى المرور بالطريقة التقليدية المعتادة والحصول على تأشيرة، مضيفا أن من بين تلك الدول الجزائر. وقال رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماعه بنائب رئيس مجلس الدولة وافقت على قائمة الدول التي سيتمتع مواطنوها خاصة منهم رجال الأعمال والسياح بمعاملة تفضيلية، حيث يمكنهم الدخول إلى روسيا دون تأشيرة، موضحا أنه سيكون بإمكانهم فقط التسجيل على موقع خاص على الأنترنت.

وأضاف ميدفيديف أن قائمة الدول تم اختيارها على أساس المعاملة بالمثل، وليس لكونها قريبة أو بعيدة، وتضم القائمة كلا من الجزائر، البحرين، بروناي، الهند، إيران، قطر، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، المكسيك، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تونس، تركيا واليابان.