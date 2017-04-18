أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر تعيش وضعا ماليا صعبا، داعيا في هذا الصدد إلى حشد العزائم للتحرر من التبعية المفرطة للمحروقات. وقال رئيس الجمهورية في رسالته له بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، خلال حفل نظم بأوبرا الجزائر مساء أول أمس، ”يجب علينا أن نستلهم من رؤية شيخنا الفاضل عبد الحميد بن باديس، رؤية سمحت للأسلاف بتحرير الجزائر لكي نحشد عزائمنا لنتحرر من تبعيتنا المفرطة للمحروقات حتى وإن كانت نعمة على الجزائر”. وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن الجزائر تعيش ”في ظروف مالية صعبة جراء تضارب أسعار النفط في الأسواق الدولية”، داعيا الشعب الجزائري إلى ”أن يعكف على مواكبة تقدم بلادنا بحرص يومي على إصلاح معاملاتنا وأوضاع مجتمعنا لأن التنمية تواكبها حتما وقائع ورهانات”. وخلص رئيس الجمهورية في رسالته إلى الدعوة إلى جعل يوم العلم ”انطلاقة لنا إضافية لتجسيد برامجنا الإصلاحية في المجال الاقتصادي والحوكمة ولتسيير جميع شؤون بلادنا”.

وفي المقابل أبرز رئيس الجمهورية أن الإمام العلامة ابن باديس ”الواسع بأمور الدين والدنيا، وتفتحه على ثقافة العصر، ومساواته بين أبناء الوطن من بنين وبنات، ودفاعه القوي عن الهوية الوطنية من دين ولغة وانتماء حضاري، ومحاربته الشرسة للبدع والتزمت والتعصب والخرافات ولكل الآفات الاجتماعية، وهي فضائل جعلت منه إنسانا عالميا ومصلحا بامتياز”. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التمسك بالروح الإصلاحية والمنهج الوسطي الذي تركه العلامة بن باديس، معتبرا الوسطية ”درعا يحصن شعبنا المسلم من أفكار غريبة عنه”، مناشدا العلماء والأئمة الجزائريين للعمل على ”زرع ثقافة الوسطية (...) التي يتميز بها الإسلام الحنيف، دين المحبة والإسلام والإنسانية”. كما أكد أن الإنجازات التي حققتها الجزائر في إطار تجسيدها لأفكار العلامة بن باديس على جميع الأصعدة تعد ”مصدر افتخار لها”، دولة وشعبا.