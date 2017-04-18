الحكومة الجزائرية تخوض معركة سياسية أكثر هدوءا

l أداء المعارضة يتطور عما كان عليه سابقا

l القاعدة استطاعت تنظيم صفوفها في منطقة المغرب العربي

تحدث مركز ”ستراتفور” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن الحياة السياسية التي تعيشها الجزائر في المرحلة الراهنة وما سبقها من إجراءات اقتصادية اتخذتها الجزائر تحسبا للأزمة المالية العالمية التي لحقت الجزائر أيضا، بسبب انخفاض أسعار البترول، حيث أشار المركز في تقريره الصادر أول أمس إلى أن ”الحكومة الجزائرية تخوض معركة سياسية خاصة بها في هذه المرحلة، ولو بأكثر هدوءاً”.

أشار التقرير - الذي تناول عديد الدول العربية والأجنبية كنموذج بالتحليل والتفصيل - إلى أن مواطني الجزائر ”محبطون منذ أن مررت الحكومة ميزانية جديدة، خفضت الإنفاق العام ورفعت الضرائب، حيث أن إجراءات التقشف التي أثارت الاحتجاجات العامة في مقدمة أذهان الناخبين عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في ماي للمشاركة في الانتخابات التشريعية”. وأضافت الوثيقة أنه ومع ذلك، ومهما تكن نتائج التصويت، فإن البرلمان الجزائري يفتقر إلى النفوذ السياسي اللازم لإحداث تغيير في الجزائر.

وتحدثت المصادر ذاتها عن أداء أحزاب المعارضة في الجزائر التي قررت الدخول جميعا - ماعدا حزبي طلائع الحريات لعلي بن فليس وجيل جديد لجيلالي سفيان - في تشريعيات ماي الداخل، مشيرة إلى أن أداء أحزاب المعارضة هذه المرة أفضل مما كان عليه في السنوات الماضية.

كما تطرق التقرير إلى أحزاب السلطة في الجزائر الذين وصفهم ”بحلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، حيث أكد أنهم محتكرو الوزارات والمناصب المهمة على مدى السنوات الماضية.

وبالنسبة للأوضاع الأمنية في الساحل أكد التقرير أن ”الدولة الإسلامية” المسيطرة على أماكن أخرى أيضًا، ستتعامل معها الحملات العسكرية كقوّة عسكرية عدوانية، وليس كإرهابيين. ومع تراجع الدولة الإسلامية، ستظل بقاياها متواجدة من خلال استغلال الانقسام الطائفي في أنحاء العراق وسوريا. وقالت الوثيقة نفسها إن تهديد الهجمات الإرهابية الخارجية للدولة الإسلامية سيصبح محدودًا، وعلى الرغم من خطورة عناصر الدولة الإسلامية الذين سيعودون إلى بلادهم، سيتمّ الحدّ من هذا الخطر عن طريق زيادة الوعي والجهود الاستخباراتية والرقابة وتشديد الحظر. كما أشار تقرير مركز ستراتفور للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الجهاديين سينشطون في أماكن أخرى، وإن كانت هجماتهم ستتسم بعدم التنظيم والتطور نسبيًا. كما أن الدولة الإسلامية ستخسر في الوقت نفسه، الكثير من قوّتها، لكنّها ستجد الملجأ والحلفاء في أقاصي ليبيا. وفي نفس الوقت، ستستمر الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في توسيع نفوذها بهدوء. ويقول التقرير إنه وبينما جذبت الدولة الإسلامية اهتمام المجتمع الدولي، كانت القاعدة تعيد بناء نفسها في هدوء، وشحذت من أدواتها استعدادًا للعودة إلى المسرح من جديد. وستعود القاعدة لممارسة مهامها بعدما استطاعت تنظيم صفوفها في ليبيا والجزائر ومالي وتونس ومصر واليمن.