مبارتان وديتان ضد السنافر تعويضا للتربص الملغى

قامت إدارة فريق شباب بلوزداد بإلغاء التربص الذي كان سيدخله الشباب هذه الأيام بالمغرب مرغمة بعد الغيابات التي تعاني منها تشكيلة الزاكي بعد إستدعاء كل من زكريا دراوي وعريبي إلى المنتخب المحلي والهداف حامية وبلال تيريكات إلى المنتخب العسكري، وسيدخل المنتخب الأولمبي الألعاب الإسلامية بداية الشهر القادم على أن تختم منتصف ماي، وهو ما يهدد مشاركة عريبي ودراوي في لقاء نصف النهائي ضد اتحاد بلعباس بعدما أشارت آخر الأخبار إلى ترسيم موعد إجراءه يوم 12 ماي القادم، من جهته وبعد إلغاء تربص المغرب اتفقت الإدارة البلوزدادية مع نظيرتها من السياسي على إجراء مباراتين وديتين ذهابا وإياب على أن يتم الكشف عن موعدهما لاحقا.