أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي أن النظام الجديد لدبلوم التعليم المهني، المعتمدة مؤخرا من قبل الحكومة، يهدف لدمج حامليها في القطاعات التقنية للاقتصاد الوطني والسماح للطلاب الراغبين في متابعة المزيد من الدراسات في هذا التخصص.

وفي حديثه لبرنامج ”ضيف التحرير” للقناة الثالثة، أوضح مباركي أن المنهج الجديد موجه لتلاميذ التعليم المتوسط المرشحين للانتقال للتعليم الثانوي”، لكنه أعرب عن أسفه على أن ”الأخير لا يستجيب للأهداف الرامية لتمكين ثلث هؤلاء التلاميذ لاختيار شعبة التعليم التقني المهم جدا في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار مباركي إلى أن النظام الجديد يسمح في مرحلة أولى بإصدار دبلوم التعليم المهني، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بشهادة بكالوريا مهنية لكنه دبلوم يعادل دبلوم التقني السامي من الدرجة الرابعة بانتظار الوصول للمرحلة الثالثة المتعلقة بإنشاء دبلوم مهني من الدرجة السادسة على حد تعبيره. كما اعتبر وزير التعليم والتكوين المهنيين أن اعتماد النظام الجديد لدبلوم التعليم المهني سيكون ”جسر عبور” بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني.