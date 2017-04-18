أقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة جديدة جملة من المعايير لتمكين الراغبين في الاستفادة من التربص في الخارج لتحسين المستوى في الخارج، مشترطة أن يكون المتقدمون للمنحة، مدرسين باحثين أو مدرسين باحثين استشفائيين وكذا جامعيين دائمين والذين يحضّرون أطروحة الدكتوراه. وعممت الوزارة في تعليمة لها الامتياز على الطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر أو ماجستير والطلبة المقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين، كما يشترط على المعنيين بتقديم تسجيل منتظم في الدكتوراه، مع تقديم مشروع عمل تحدد فيه الأهداف والمنهجية والتأثيرات المنتظرة من البحث، ضف إليها ضرورة تحديد مؤسسة الاستقبال ومدة الإقامة وفترة إجراء التربص. وأضافت التعليمة أنه وبعد العودة من التربص يفرض على المستفيد تقديم تقرير التربص مؤشر عليه من طرف الهيئة التي يجري فيها التربص على أن يتضمن أهداف التربص، مكان الإقامة، فترتها ومدتها إضافة إلى الأشخاص المتعامل معهم، وأيضا التجارب المجسدة أو غيرها من الأعمال والأهم منها جميعا النتائج المحققة من مقالات، مداخلات، مدى التقدم في الأطروحة والتعهد المحتمل بالمناقشة وكذا التكليف بمهمة مؤشر عليه من طرف شرطة الحدود وتضمنت التعليمة أيضا ترخيصا للأساتذة الباحثين الجامعيين ورؤساء المؤسسات المشاركة بطلب من الوصاية في إقامات تعاون لغرض تمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجزائر في الخارج.