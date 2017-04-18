طالبت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر المنضوية تحت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مديرية التربية لولاية بجاية بتفعيل التعليمة الوزارية المتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف لفائدة الموظفين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين.

راسلت الكنفدرالية مديرية التربية لولاية بجاية من أجل الالتزام بتعليمة الوزارة في هذا الشأن كغيرها من مديريات التربية، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 2007/9/29 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والمنشور رقم 02 الصادر عن المفتشية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في 1995/3/13 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية.

كما طالبت الكنفدرالية بضرورة اعتماد المراسلة الوزارية الموجهة من طرف مديريات التربية عبر الوطن إلى كافة مديري الإكماليات، مديري الثانويات ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدراس الابتدائية، من أجل إعلام جميع الموظفين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين المعنيين بالاستفادة من تعويض الخبرة المهنية للسنوات المنقضية قبل توظيفهم، وشددت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملفات الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لولاية بجاية، لأن المرسوم المذكور أعلاه مرسوم وطني ولا يمكن أن يطبق في ولاية دون غيرها من الولايات.