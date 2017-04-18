وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديريات التربية لولايات الوطن من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتبليغ المشاركين في عملية التكوين عن بعد لفائدة مدراء المتوسطات عبر عديد ولايات الوطن، وأنه تم إنشاء حسابات لرؤساء المتوسطات يسمح لهم بالاطلاع على محتوى التكوين الخاص بهم والمعنيون بـ”مشروع المؤسسة كأداة فعالة للقيادة التربوية”.

وحسب مصادر من الوزارة فإن الوزيرة بن غبريط التي وجهت تعليمة جاءت تحت رقم 26/0.2.5/2017، مستعجلة إلى مدراء التربية بكل من العاصمة وكذا ولاية الجلفة والمسيلة ووهران والواد، ميلة، الشلف، النعامة، عين الدفلى وتيبازة تقضي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتبليغ المشاركين في عملية التكوين عن بعد لفائدة مدراء المتوسطات، إضافة إلى إعلامهم عن إنشاء حسابات لرؤساء المتوسطات يسمح لهم بالاطلاع على محتوى التكوين الخاص بهم والمعنيون بـ”مشروع المؤسسة كأداة فعالة للقيادة التربوية”.

وحسب ذات المصادر فقد طالبت وزارة التربية من مدراء التربية اتخاذ كل الإجراءات التي يرونها مناسبة لتبليغ المشاركين باسم المستخدم عن طريق استخدام كلمة المرور وموافقة مديرة التكوين على مستوى وزارة التربية عن كل العراقيل، خاصة التقنية والتجهيزية التي يمكن أن تعترض السير الأمثل للعملية، في إطار مواصلة التكوين عن بعد في قطاع التربية الذي خص في مرحلته الأولى مدراء التربية وشهد مشاركة واسعة.

كما أكدت الوزارة الوصية أنه سيتم الحصول ومن خلال فتح البريد الالكتروني الخاص بمديرياتهم مجلدا مرفقا بهذا الإرسال والذي يشمل ملفين يحملان اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مشارك في التكوين بغية تبليغها لمدراء المتوسطات المعنيين بهذا التكوين مع ضرورة التأكيد من جميع المدراء على أنهم معنيون بهذا التكوين من دون استثناء، حيث تم تحديد مدة التكوين بـ21 يوما يستغلها كل مشارك حسب الوتيرة التي يختارها، وذلك ابتداء من 16 أفريل إلى غاية 7 ماي القادم، كما خصصت الوزارة - حسب المصدر ذاته - الأسبوعين الأولين لدراسة المحتوى والاستفادة من الموارد المتاحة في المديرية، فيما يخصص الأسبوع الثالث للإجابة على الأسئلة للتقييم الإجباري الذي يهدف إلى تمكين المشارك من تقييم مكتسباته وتمكين الوزارة من تتبع أدائه في متابعة التكوين.