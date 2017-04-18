جمدت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين مهام رئيسها سيدي السعيد عبد الرحمن ومنعه من تمثيل المنظمة داخل وخارج الوطن، إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط للنظر في التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها.

وأفاد بيان للمنظمة أن سيدي السعيد عبد الرحمن قام بإحضار محضر قضائي لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية، غير القانونية لمعاينتها وتحرير محضر إثبات حالة في هذا الشأن، فضلا على تعديه الصارخ على صلاحيات ومهام الأمين العام للمنظمة، حيث قام بتاريخ 27 فيفري المنصرم بتجديد عقد إيجار محل مستأجر لفائدة المنظمة لمدة سنة واحدة لاستعماله كمكتب ربط وقاعة اجتماعات ومحاضرات والتوقيع على العقد بطريقة غير قانونية لأنها تدخل في إطار مهام الأمين العام بمعونة كل من الأمين الوطني المكلف بالعلاقات مع السلطات والإدارات العمومية ومجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، والهيئات الاستشارية الحكومية وبالمالية والميزانية إلى جانب الأمين الوطني المكلف بالوسائل العامة والتوثيق، والعلاقات مع المؤسسات المالية والبنوك.

وحسب بيان المنضمة فقد تم رسميا وبتاريخ 5 أفريل الجاري تجميد مهام رئيس المنظمة، سيدي السعيد عبد الرحمن، وهذا إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط والفصل في ملفه التأديبي، مع إلغاء كل القرارات التي اتخذها طيلة هذه الفترة، ومنعه من تمثيل المنظمة داخل وخارج الوطن، لارتكابه أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة -حسب البيان-. وقد تم إخطار كافة السلطات والإدارات العمومية، وولاة الجمهورية، والأجهزة القضائية والمؤسسات المالية والإعلامية والبنوك، والأجهزة الأمنية، وأعضاء الأمانة الوطنية، ورؤساء اللجان الوطنية المتخصصة ومنسقي الولايات وجميع منخرطيها على كافة المستويات بعدم التعامل معه، حيث قام بتاريخ 5 أفريل الجاري بعقد جمعية عامة استثنائية بطريقة غير شرعية مخالفة للمادة 49 من أحكام القانون الأساسي والمادة 38 من قواعد النظام الداخلي اللتين تنصان على أن ”الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل 5 سنوات، وتجتمع في دورات اسثتنائية، كلما دعت الحاجة لذلك بطلب من أعضاء المجلس الوطني، وفي هذه الحالة يحل الأمين العام محل الرئيس ليترأس الاجتماع أو بطلب من أعضاء الأمانة الوطنية. وبنفس التاريخ قام المعني بمفرده بتعديل القانون الأساسي للمنظمة بطريقة غير قانونية مخالفة للمادة 205 من أحكامه التي تنص على أنه ”لا يتم تعديل القانون الأساسي إلا بتصريح من أعضاء المجلس الوطني أو ثلثي من أعضاء الجمعية العامة حسب النصاب القانوني والأغلبية البسيطة في إتخاذ القرار”.