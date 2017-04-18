يدخل عمال البلديات بداية من اليوم في إضراب وطني لثلاثة أيام، ويرتقب أن تشهد البلديات حركة احتجاجية ثانية بداية الـ25 من أفريل الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، وذلك تنديدا بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية منذ أزيد من عشرة أشهر.

وأشارت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء نقابة ”سناباب” حسب بياناتها الصادرة في كل مرة إلى امكانية أن يتجدد الإضراب مرتين من كل شهر، حيث سيتوقف العمال عن النشاط على المستوى الوطني بداية من اليوم إلى غاية 22 أفريل الجاري، كمرحلة أولى، على أن يتكرر الإضراب في الدور الثاني أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر، وسبق للفيدرالية أن أكدت أن هذا الإضراب الوطني جاء نتيجة السياسة المنتهجة من قبل الوصاية والتي رفضت تحت أي ضغط فتح أبواب الحوار مع المضربين في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة خاصة وأن إضراب عمال البلديات تجاوز السنة بعد أن قرروا الدخول في إضراب مرتين في الشهر يدوم لمدة ثلاث أيام على المستوى الوطني لأكثر من 5 أشهر ولم تحرك هذه الأخيرة ساكنا، حيث تعاملت معهم بسياسة الهروب إلى الأمام دون أن تقوم بفتح باب الحوار معهم في كل المرات التي خرجوا فيها إلى الشارع، بل على العكس تماما وإنما قامت بخصم أجورهم ومتابعة البعض منهم، وهو ما استلزم حسبهم تصعيد اللهجة و افتكاك مطالب.

وللتذكير فإن الفدرالية متمسكة بلائحة المطالب التي وضعت على طاولة مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، والمتمثلة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.