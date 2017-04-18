الجزائر استوردت لقاح للحمى القلاعية غير صالح للاستعمال

علمت ”الفجر” من مصادر بيطرية مطلعة أن اللقاح الذي قامت الوزارة الوصية باستيراده وشرائه من مخابر فرنسية والخاص بالحمى القلاعية الذي أصاب العديد من رؤوس الأبقار هذه الأيام على غرار ولاية غليزان والبيض والعديد من الولايات الوطن الأخرى، ليس له أية فائدة كون الفيروس المنتشر بين الأبقار هو من نوع ”سات أ” إلا أن الجهات المعنية قامت بشراء لقاح لفيروس ”زيرو”.

حسب ما أكدته ذات المصادر فإن هنالك سبعة أنواع من الفيروسات الخاصة بالحمى القلاعية التي تصيب الأبقار والماشية، مشيرة أن منظمة الصحة العالمية أقرت من جهتها أن فيروس الحمى القلاعية الذي انتشر منذ أيام بين الأبقار بالجزائر هو من نوع ”أ”، وهو ما يؤكد أن جميع كمية اللقاح المستورد يبقى غير صالح للاستعمال وبدون فعالية لأن الفيروس الذي أصاب الأبقار هذه السنة يختلف عن الفيروس السنة الماضية الذي كان من نوع ”زيرو”.

وأضافت ذات المصادر أن استيراد اللقاح من مخابر فرنسية والذي كلف الخزينة العمومية مبالغ مالية معتبرة بالعملة ذهبت هباء منثورا لعدم نجاعة اللقاح، وهو ما سيساهم في انتشار الفيروس بسرعة البرق بين الأبقار التي باتت معرضة بالإصابة بداء الحمى القلاعية التي تهدد مليون ونصف بقرة بالموت، والخطر في هذا الفيروس هو إمكانية تغيير التركيب الوراثي من حين لآخر، الأمر الذي زاد من حالة الرعب والخوف بين مربين الأبقار من هلاك رؤوس البقر وكذا من إمكانية انتقال مرض الحمى القلاعية المنتشر في البلاد من الحيوان إلى الإنسان رغم تطمينات الحكومة باستحالة الأمر، في وقت تبقى فيه محاصرة المرض الذي يواصل زحفه أمرا صعبا في غياب اللقاح.

من جهتها قامت مصالح مفتشية البيطرة بوهران بعملية تلقيح 22 ألف بقرة ضد الحمى القلاعية، بلقاح حسب مصادر بيطرية من نوع ”زيرو” بدون فعالية.