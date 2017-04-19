هاجم أمس تنظيم جماعة ”نصرة الإسلام والمسلمين” الإرهابية ”جنام” وحدة من الجيش المالي في مدينة تغاروست، شمالي البلاد خلف خمسة قتل، في وقت أوقفت القوات الفرنسية قائدا ميدانيا يتبع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام.

وقالت مصادر محلية مالية إن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط خمسة قتلى في صفوف الجيش المالي وخسائر مادية كبيرة، وفق ما نقلت تقارير إعلامية مالية. وقالت التقارير إن الخسائر المادية تتمثل في استيلاء المهاجمين على سبع آليات عسكرية، وإضرام النيران في آليات أخرى لم يتمكنوا من نقلها معهم أثناء عملية الانسحاب. وكان مهاجمون مجهولون قد دخلوا المدينة عند حوالي الساعة الرابعة فجراً، واستهدفوا الوحدة العسكرية التابعة للجيش المالي المعروفة محلياً باسم ”ذوي القبعات الحمر”. واستمرت الاشتباكات بين الطرفين لعدة ساعات، استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة، وتدخلت في آخرها طائرات حربية فرنسية.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لا تزال الحصيلة غير معروفة، وقد أدت الاشتباكات المسلحة في مدينة ”تغاروست” إلى احتجاز عدد كبير من سكان المدينة في منازلهم.

بالموازاة، أفرجت القوات الفرنسية في شمال مالي، أمس عن قائد ميداني في الحركة العربية الأزوادية المنخرطة في إطار تجمع حركات ”بلات فورم”.

ووفق ما نقل موقع ”صحراء ميديا” الموريتاني قالت مصادر من الحركات إن القيادي يدعى العمار ولد حمادي، وهو قائد في منطقة أنفيف، وتم احتجازه من طرف قوات ”بركان” الفرنسية خلال اليومين الماضيين. وأضافت نفس المصادر أن القوات الفرنسية التي تتحرك في منطقة شمال مالي، أوقفت القيادي رفقة عدد من مقاتلي ”بلات فورم” مساء الجمعة الماضي في منطقة تابانكورت، وصادرت أسلحتهم وسيارتين كانتا بحوزتهم.