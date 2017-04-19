يقوم وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء، بجولة تقوده إلى عدة مدن ومناطق ليبية وذلك لدفع مسار المصالحة الداخلية إلى الأمام على أمل إنهاء الأزمة بطرق سلمية.

وتأتي هذا الأزمة في وقت هام خاصة بعد انتشار عديد الأخبار المزيفة التي تحدثث عن استشارة الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر بشأن مشروع تقسيم ليبيا وهي الأخبار التي كذبتها الجزائر جملة وتفصيلا.

وتأتي زيارة مساهل إلى هذ البلد الجار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد التقريب بين مواقف الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية، من شأنه الحفاظ على السلامة الترابية لليبيا وسيادتها ووحدتها وانسجام شعبها، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. واستنادا إلى ذات المصدر فإن هذه الجولة ستكون متبوعة بجولة أخرى إلى مدن ومناطق أخرى من هذا الوطن الشقيق والجار التي جعلت الجزائر من أزمته في أولوية دبلوماسيتها استنادا إلى روابط الجوار والتاريخ التي تجمع البلدين بالإضافة إلى كونهما جارين.

وسبقت خرجة مساهل زيارات مماثلة، كما سبق لمسؤولي مختلف الهيئات الرسمية الليبية وغير الرسمية زيارة الجزائر في إطار تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق سياسي، بدءا برئيس حكومة الوفاق الوطني وورئيس البرلمان مرورا بعدد من الوزراء ومسؤولي الفعاليات والأحزاب السياسية الذين عبروا كلهم عن دعمهم للجهود التي تقوم بها الجزائر لحل أزمة بلادهم كونها ترفض التدخل العسكري الأجنبي.