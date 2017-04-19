خاطب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، مجددا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ضمن رسالة نبهه فيها إلى خطورة السياسة القمعية التصعيدية المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وقال الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي إن ”دولة الاحتلال المغربي تمضي في تصعيد سياساتها القمعية الترويعية ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل الحصار المشدد والتضييق الخانق وطرد المراقبين الدوليين ومنعهم من زيارتها في الوقت الذي تحظر فيه أي دور لبعثة المينورسو في حماية حقوق الإنسان في منطقة عملها”.

وأشار الرئيس غالي في رسالته التي بثت فحواها وكالة الأنباء الصحراوية إلى الاعتداء بالقوة الذي شنته القوات المغربية، السبت الماضي، ضد مجموعة من المواطنين الصحراويين بالعيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية خرجوا في وقفة سلمية للتضامن مع المعتقلين من أبناء وطنهم بالسجون المغربية وللمطالبة بالتمتع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال.

وجاء في الرسالة أن ”قوات الاحتلال المغربي التي تحاصر المدينة وتنتشر في شوارعها وأحيائها بجميع تشكيلاتها العسكرية والمدنية من جيش وشرطة واستخبارات وقوات مساعدة سارعت إلى الهجوم الوحشي على المتظاهرات والمتظاهرين بعنف مفرط أعمى لم يستثن النساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام أساليب الضرب المبرح والعنف اللفظي الحاط من الكرامة البشرية”.