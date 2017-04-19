سلال في وهران للاطلاع على مدى تقدم برامج التنمية المحلية

l دخول 340 مشروع استثماري حيز الخدمة بالولاية من بين 600 مشروع

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بزيارة عمل إلى ولاية وهران، رفقة عدد من الوزراء، يتفقد خلالها مدى تنفيذ برامج التنمية بالولاية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

أوضح ذات المصدر أن ”سلال سيقوم خلال هذه الزيارة بالاطلاع على مدى تقدم برنامج تنمية هذه الولاية كما سيقوم بتدشين وإطلاق عدة مشاريع، لا سيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والبتروكيمياء والسكن والأشغال العمومية والرياضة”.

وتندرج زيارة سلال في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتدشين ومعاينة عديد المشاريع والهياكل التابعة لقطاعات عديدة أبرزها قطاع الصناعة، ووضع الركائز المعتمدة لتحويل وهران إلى قطب صناعي بامتياز وفق السياسة الوطنية وتوجيهات الحكومة بتشجيع الاستثمار وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل.

وتعززت الولاية مند سنتين باستحداث 17 منطقة صناعية عبر جميع بلديات الولاية وتشمل العديد من القطاعات وهذا من أجل تحويل وهران إلى قاعدة صناعية بامتياز، على أن يستهل الوزير الأول زيارته بوضع الحجر الأساس لمشروع مصنع زيوت التشحيم الذي يعد الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمجمع ”توتال” الفرنسية، بقيمة 20 مليار دج، كما سيشرع المصنع في تصدير المنتوج إلى البلدان المجاورة قبل 2019.

وكان سلال في آخر لقاء له مع نظيره الفرنسي خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر أفريل الماضي، قد وعد بتسوية النزاعات القانونية بين الجزائر وشركتي ”انجي وتوتال”الفرنسيتين، كما دعا إلى شراكة في مجال الطاقات المتجددة والبتروكيماويات. وهو ما سيجسده عل أرض الواقع ايذانا بفتح الباب اما الإستثمارات الفرنسية، بعد أن تم التوقيع على 10 اتفاقيات بين البلدين بمناسبة الزيارة ذاتها.

وسيقوم سلال بتدشين مصنع إنتاج وتكرير مادة السكر الواقع بالمنطقة الصناعية لبلدية طفرواي بوهران بطاقة إنتاجية تقدر بـ200 طن يوميا و70 ألف طن سنويا، حيث سيمكن الإنتاج من تغطية السوق الوطنية بالمادة وكميات أخرى ستوجه نحو التصدير، حسب ما كشف عنه المدير العام للمصنع برحال قدور، على أن يكسر إنتاج المصنع المضاربة في احتكار المادة والتحكم في أسعاره إلى جانب مشاريع تنموية أخرى ببلديات بئر الجير والسانيا وبطيوة.

إلى ذلك اعتمدت اللجنة الولائية للاستثمار بولاية وهران 600 مشروع استثماري، 340 منها عرف الانطلاقة والباقي ينتظر رخصة الاستغلال وهو قيد الدراسة. وأوضح والي وهران عبد الغني زعلان قي تصريح له مساء أول أمس بعد اجتماع تنسيقي جمعه مع المدراء التنفيذيين بحضور منتخبين محليين في مقر ولاية وهران، أن 340 من هذه المشاريع عرفت النور في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لتسهيل ولوج عالم الاستثمار، والتي من شأنها استحداث الآلاف من مناصب الشغل خاصة للشباب.

وبلغة الأرقام كشف زعلان أن المشاريع المعتمدة على مستوى ”كالبيراف” منحت 143 ألف منصب شغل وضرب مثالا بمنطقة طفراوي التي أضحت قطبا صناعيا كبيرا، مبرزا الديناميكية التي أضحت تساهم فيها كل البلديات بعدما كان الأمر مقتصرا على بلديات بعينها كالسانية وأرزيو وحاسي عامر، فمنطقة طفراوي حسب زعلان ”قفزت إلى الواجهة بفضل عديد المشاريع التي احتضنتها كمصانع الدواجن والسكر والزيت، وهناك منطقة حاسي عامر التي تسير على نفس السياق طبقا له.