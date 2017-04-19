كشف عمال المركز النفسي البيداغوجي ببلدية موزاية ولاية البليدة عن تسجيل تجاوزات خطيرة من طرف مديرة النشاط الاجتماعي لذات الولاية بالتواطؤ مع مديرة المركز النفسي البيداغوجي، باستعمال سياسة التهديد والوعيد الخارجة عن القانون.

وأكد عمال المركز في مراسلة لهم موجهة إلى كل من والي الولاية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومفتشية وزارة التضامن الوطني والأسرة، أن قرار الكشف عن هذه التجاوزات من طرف الشخصان المذكوران سابقا جاء عقب القرارات اللامسؤولة في حق هذه الفئة الهشة من المجتمع على غرار ما تعانيه من تهميش وحرمانهم من حقهم من الحماية والترقية بالإضافة إلى تمرد مديرة المركز والتي زادت من معاناتهم، حيث حرمتهم من الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين في 14 مارس الماضي بعد عناء كبير من التحضير لهذا اليوم لتقابلهم في الأخير بالإقصاء والتهميش، يضيف العمال في ذات المراسلة أن المسؤول لم يعد يفرق بين العمال والأطفال المتواجدون في المركز كما باركت مديرة المركز هذا الإقصاء، وعليه أكد العمال أن مثل هذه السلوكيات تضرب عرض الحائط كل مجهودات الوزارة الوصية والعاملين على هذا القطاع للارتقاء بالمعاقين وإبراز مواهبهم، وطالب عمال المركز وزارة التضامن بالتدخل العاجل للاهتمام بهذه الفئة التي طالما عانت الكثير من التجاوزات، وللتذكير سبق لعمال المركز أن قاموا بوقفة احتجاجية في الفاتح من مارس الماضي بذات المركز.