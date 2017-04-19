أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن فتح مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة 2017 وذلك في إطار تعزيز قطاعها بالكفاءات العالية والتي تدعمها بالمزيد من المجهودات والأداءات.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن دفعة دورة 2017 بالمدرسة الوطنية للإدارة تتكون من 90 مقعدا بيداغوجيا، ويوضح البيان شروط المشاركة في المسابقة والمتمثلة في أن لا يتجاوز عمر المترشح 28 سنة، وحيازة شهادة ليسانس في واحدة من 6 تخصصات، وهي الحقوق، العلوم الاقتصادية، المناجمنت، علوم التسيير، العلوم التجارية والعلوم السياسية، هذا ويحظى خريجو المدرسة الوطنية للإدارة بعدة امتيازات مهمة، منها التوظيف المضمون في الإدارات العمومية، لكون المدرسة تعتبر بمثابة خزان لإطارات الدولة.