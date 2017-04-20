أكدت القيادية في حزب العمال، والمرشحة بقائمة العاصمة، نادية شويتم، في حديث لـ”الفجر”، أن الحزب تلقى طلبا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، لكن لقاء المواطن أهم من لقائها بكثير خاصة وأنها سوف لن تؤدي أي دور في مكافحة التزوير وإنما الحل يكمن في اقتناع الإرادة السياسية في وضع حل لذلك، كما حملت أحزاب السلطة مسؤولية أي عزوف محتمل بسبب سياسات التقشف في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن.

الفجر: ما هي الأولويات التي يركز عليها حزب العمال في حملته الانتخابية لتشريعيات 2017؟

نادية شويتم: لدينا 85 التزاما، تصب جميعها في خانة مواجهة سياسة التقهقر الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، وهذا هو سبب اختيارنا لشعار ”كفى كفى”، من أجل إعادة الحقوق للمواطن وصيانة المكاسب الاجتماعية للدولة الجزائرية.

ونقترح في برنامجنا الانتخابي الاستغلال الناجع لأموال الدولة الغير محصلة واستغلالها في التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الضرائب غير المحصلة المقدرة قيمتها بـ12 ألف مليار دج، واستعادة الدولة للقروض الغير محصلة المقدرة بـ7500 مليار دج والديون التي قدمتها الجزائر للبنك العالمي.

وعلى هذا الأساس فإن مترشحي الحزب في حملتهم الانتخابية، نركز على إلزامية إلغاء جميع تدابير التقشف التي وضعتها الحكومة، وإعادة بعث المشاريع التنموية وفتح التوظيف، والإلغاء الفوري لقانون التقاعد الحالي أي دون شرط السن، فضلا عن ذلك نركز في برنامجنا على عدم إنزال مشروع قانون الصحة لأنه ينتهك الحق في الصحة ونفس النضال نقوم به ضد مشروع قانون العمل، لأنه مشروع يؤسس ”للعبودية”.

كما نطالب باحتكار التجارة الخارجية للحد من تضخيم الفواتير ومنع تهريب العملة الصعبة، وتدخلها لتنظيم سوق التجارة الداخلية لحماية القدرة الشرائية التي تراجعت بنسبة 40 بالمائة، مع إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الحرة، وإقامة اتفاقيات تجارية على أساس ”رابح-رابح”.

سجلنا وجود تعاطف كبير من قبل النقابيين لصالح الحزب في الحملة، لماذا؟

الحزب لا يقحم العمل النقابي في السياسة بشكل علني، ولكن النقابيين في المركزية النقابية أو في النقابات المستقلة، يساهمون في دعم الحزب، بقناعة سياسية، لأنهم مقتنعون بأن الحزب يقدم الحلول لمشاكل العمال ويدافع عنهم وبرنامجه يتضمن حلولا فعلية لما يعرقلهم في حياتهم المهنية ويدافع عن حقوقهم الاجتماعية، لهذا انخرط في الحملة عمال من قطاعات عدة، ونفس التعاطف لقيناه من الفلاحين والطلبة.

الكثير يتخوف من العزوف بالنظر للوضع الذي يميزه انهيار القدرة الشرائية للمواطن، ماهي وسائل الإقناع التي تعتمدونها؟

نحن نعتمد على العمل الجواري والاحتكاك المباشر بالمواطن ولقد لقينا تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين في العاصمة، وقد أبلغنا الكثير منهم سخطهم عن السياسات الحالية، وقدمنا لهم الحلول التي يوفرها الحزب لحل العديد من المشاكل التي يتخبطون فيها، وأكدنا لهم أن جميع انشغالاتهم مشروعة ومنطقية.

أكدنا لهم أيضا أن 4 ماي هي فرصة للتغيير الوضع بالتصويت ضد من ساهموا في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأحزاب السلطة هي المسؤولة الأولى اليوم عن أي عزوف انتخابي لأنها المسؤولة عن تراجع المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للدولة الجزائرية.

منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية اليوم، هل سجلتم بعض التجاوزات؟

نعم سجلنا انحياز وسائل الإعلام العمومي وخاصة التلفزيون والإذاعة لصالح مرشحي السلطة، مثلما ينص عليه القانون، والهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لم تتدخل لتصحيح ذلك.

هل تلقى حزب العمال دعوة من أجل لقاء بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات، وهل يشكلون ضمانة ضد التزوير في نظر الحزب؟

نعم تلقت الأمينة العامة للحزب دعوة لاستقبال بعثة الاتحاد الأوروبي، لكننا في الحزب ما يهمنا هو المواطن والحملة الانتخابية، فهم أولويتنا في هذا الظرف الذي تمر به الجزائر.

في اعتقادنا بعثة الاتحاد الأوروبي ليس لها دور مباشر أو غير مباشر في مراقبة الانتخابات، وحضورهم شكلي فقط، ولا يستطيعون توقيف التزوير.

ماهو الحل في نظركم؟

الحل يكمن في الإرادة السياسية للحكومة بحماية أصوات الشعب واختيارهم. لا بد أن يكون الحل داخليا لمواجهة التزوير، والمراقبون الدوليون ليس بإمكانهم فعل أي شيء في هذا المجال.