كشفت مصادر إعلامية عن العثور على جثة المترشح الأفالاني جودار سعيد بمنطقة بوليماط في بجاية، الذي اختفى قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وأفضت التحريات التي باشرتها مصالح أمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع مصالح امن دارئة بواسماعيل، حسب ما اكدته مصادر اعلامية، إلى الكشف عن ملابسات قضية اختفاء المترشح في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية بجاية، جودار السعيد. وخلصت التحريات إلى أن القضية تتعلق بجريمة قتل شنعاء راح ضحيتها المترشح المختفي منذ 18 يوما. وتمكنت فرقة التحريات التابعة لأمن دائرة بواسماعيل بولاية تيبازة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، قبل أن تحدد مكان إخفاء جثة المغدور به، بقرية معزولة تابعة لإقليم ولاية بجاية. وتجري الآن عملية تمديد الاختصاص القضائي وإخطار مصالح أمن ولاية بجاية للمسارعة إلى الموقع المبلغ عنه، أين تم دفن جثة المترشح من طرف الجناة الذين قاموا بتهريب سيارته نحو ولاية تيبازة لتضليل المحققين.