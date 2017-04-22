أويحيى يدافع عن نفسه من عين تيموشنت

”قائماتنا خالية من أصحاب الشكارة ولا رائحة للأموال القذرة”

أشاد الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي الوطني أحمد أويحيى في تجمعه الشعبي المنعقد بالقاعة المتعددة الرياضات الشهيد العربي بن جريد نهاية الأسبوع بولاية عين تموشنت بتاريخ الجزائر وثروتها الطبيعية، مؤكدا أن حزبه يعتمد في برنامجه على المبادئ الوطنية، وله مشروع مساند لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن حزبه ”نوفمبري” ويحمل في طياته أربع محاور منها أمن البلاد وتحسين أمور الجزائر والإقلاع بالاقتصاد، وتحسين السياسات الاجتماعية، داعيا الشباب إلى التصويت بقوة يوم 4 ماي كما ذكر النسوة الحاضرات بأن يوم الاقتراع هو يوم عرس للتصويت على أبنائكم، في قائمة خالية من أصحاب الشكارة ولا رائحة للأموال القذرة.

محمد.ع

بلعيد يدعو إلى حوار وطني للخروج من الأزمة

أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، خلال تجمعه الشعبي نشطه بعين تموشنت على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وهو ما يقترحه برنامج حزبه الذي يدعو إلى فتح حوار وطني وتجنيد كل الشعب الجزائري لإنقاذ البلاد. وأكد عبد العزيز بلعيد أن برنامج حزبه يرتكز على قاعدة أساسها الأخلاق السياسية واحترام الإنسان، كما اعتبر السياحة والفلاحة من القطاعات التي بإمكانهما تحريك عجلة التنمية إذا ما ابتعد مجال التسيير عن البيروقراطية.

محمد.ع

رغم الاستنجاد بالتنظيمات الطلابية وعمال البلديات لملئها

ولد عباس يلقي خطابه في قاعة شبه فارغة بسطيف

تفاجأ كل من حضر التجمع الشعبي الذي نشطه أمين عام جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أول أمس، بولاية سطيف بشغور الكراسي، حيث أن قاعة الثامن 8 ماي 1945 بوسط مدينة سطيف، لم يبلغ نصابها حتى الربع، وهو الأمر الذي جعل بعض الناشطين السياسيين بسطيف يعلقون على الأمر بالقول ”كيف لحزب يراهن على المراتب الأولى على مستوى ولاية سطيف أن يكون تجمعه الشعبي بهذا المستوى”، مع العلم أن المنظمين وإطارات الحزب اعتمدوا على التنظيمات الطلابية، وعلى عمال وموظفي البلديات لملء القاعة وبالرغم من ذلك إلا أنها ظلت شبه فارغة، وهو الأمر الذي جعل الكثير من سكان سطيف يتساءلون عن كيفية حديث ولد عباس عن حصد أكبر عدد من الأصوات بولاية سطيف. وفي خطابه، أكد ولد عباس، أنه يحترم كل التشكيلات السياسية، وهو ضد القذف والشتم والمساس بكرامة وشرف المناضلين، وسيكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بشرف مرشحي الأفلان في كل ربوع الوطن، مضيفا بأن الأفلان هو حزب الدولة وبرنامجه هو برنامج رئيس الجمهورية قائلا ”نفتخر باحتكار الرئيس”.

عيسى.ل

عمارة بن يونس من ميلة:

”حملتنا نظيفة وليست للسب والشتم”

دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أول أمس، من بلدية القرارم قوقة بميلة إلى التصويت بقوة في الرابع من ماي المقبل، معبرا عن أهمية المشاركة وبقوة في التشريعيات المقبلة ترسيخا لديمقراطية هادئة تكون بالانتخاب، لا للخروج للشارع أو الانقلاب وما ينجر عنهما من أخطار كالعشرية السوداء. وقال بن يونس أمام مناصري الحركة بقاعة دار الشباب 5 جويلية بالقرارم قوقة، أن ضمان الديمقراطية الهادئة هو ضمان الاستقرار والسلم بالجزائر، مشيرا إلى أن من يعارض عليه أن يعبر عن معارضته بالتصويت أيضا، وليس الحل في الامتناع، مضيفا بأن المشاركة رسالة مهمة تنم عن نضج والتفاف الشعب الجزائري بمؤسسات الدولة، كما اعتبر حملة حركته لا تسب ولا تتعدى على الأشخاص أو المؤسسات، بل هي حملة نظيفة تقدم برنامج ضد برنامج.

محمد.ب

مقري من المدية

”أحزاب السلطة فاسدة والجزائر تعاني من العملاء”

أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن الأزمة في الجزائر ليست أزمة موارد طبيعية وليست أزمة أفكار وبرامج وإنما هي أزمة رجال، مشيرا إلى أن تحالف حركة مجتمع السلم أراد أن يعطي للجزائر من خلال قوائمه في الولايات أن يدفع بهؤلاء إلى البرلمان ليحلوا مشاكل المصداقية والكفاءة والفساد، مضيفا أن مؤسسات الدولة الجزائرية اليوم مبتلات بنوعين من الرجال، النوع الأول هم العملاء الذين يعملون لمصلحة الأجنبي ويعملون لثقافة الاجنبي، مشيرا إلى أن هؤلاء عددهم قليل ولكنهم نافذون، والصنف الثاني وهم الفاسدون الذين يشتغلون لمصالحهم الشخصية وهؤلاء حسبه هم الذين يفسدون العملية السياسية بالشكارة والمال الفاسد، ومنهم الذين صوتوا على قانوني المالية 2016 و2017 من أجل إفقار الشعب الجزائري.

م.ب