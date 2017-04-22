شهدت شوارع مدينة تيزي وزو، أول أمس تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ37 للربيع الأمازيغي المصادف لعشرين أفريل من كل سنة، مسيرة سلمية شاركت فيها مختلف المنظمات وفعاليات المجتمع المدني في ظل غياب ملحوظ لقوى سياسية تقليدية ويتعلق الأمر بحزبي الأرسيدي والأفافاس على غير العادة، مع العلم أن الحدث جاء في عز الحملة الانتخابية تحسبا لتشريعيات ماي الداخل.

كانت المسيرة التي انخرط فيها بقوة اتباع الحركة الانفصالية ”الماك” التي يقودها المغني القبائلي ”فرحات مهني”، قد انطلقت من الجامعة المركزية حسناوة في حدود الحادية عشر صباحا ليسير المتظاهرون، وأغلبهم من الطلبة المحسوبين على التيار الانفصالي في شوارع المدينة، رافعين شعارات معادية للنظام الحالي مع تجديد مطلبهم بوجوب فصل منطقة القبائل عن الجزائر والدفاع عن اطروحتهم القديمة.

واغتنم أنصار الماك غياب مناضلي ومناضلات حزبي الأرسيدي والأفافاس عن الساحة لمحاولة قيادة مسيرة الربيع الأمازيغي السلمية، لكن محاولتهم باءت بالفشل، عندما تدخلت بنات وأرامل الشهداء المشاركات في المسيرة لأول مرة برفض تلك الأفكار ومحاولة تحييد المسيرة عن إطارها الثقافي، حيث سارعن إلى ملء الفراغ والسير بشوارع مدينة تيزي وزو بجنب مناضلي الأفلان، الذي يتقدمهم متصدر القائمة لخضاري سعيد ونائب المجلس الشعبي الوطني، مع مترشحين آخرين أمثال مفتالي يمينة عضو المكتب السياسي وغيرهم، حيث واصلوا الزحف لغاية مقر الولاية بعدما وقفوا بمربع الشهداء بقلب المدينة ترحما على ضحايا أحداث منطقة القبائل أو الربيع الأسود. وحملت بنات الشهداء العلم الوطني، في هذه المسيرة المنطلقة من ساحة الزيتونة باتجاه وسط المدينة، كرد صريح على أصوات أنصار ”الماك” غير المجدية، في الوقت الذي قصدوا متحف المدينة رافعين علمهم المزعوم.

يحدث هذا في ظل غياب الغريمين، الأرسيدي والأفافاس، عن الواجهة لأول مرة في تاريخ الاحتفال بأحداث الربيع الأمازيغي بمنطقة القبائل، بعدما انهمك مناضلو الحزبين في الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، باستثناء بعض الأطراف التي تم ملاحظتها وهي تسير في صمت خفي داخل حشد المتظاهرين، والتي لم يكن لها تأثير شعبي في حين فضل آخرون السير على حافة الطريق.

ولوحظ في عين المكان تعليق العلم الوطني على جدران العديد من المؤسسات العمومية خصوصا مستشفى محمد النذير الجامعي، لإجهاض جميع مساعي أتباع الماك في رفع علمهم التقليدي. وعرفت المسيرة السلمية حراسة أمنية مشددة من طرف عناصر الأمن بالزي المدني والرسمي، وبتأطير من أفراد الاستعلامات العامة الذين رافقوا المتظاهرين لغاية نهاية المسيرة، التي لم تؤثر على السير الحسن لمصالح المواطنين الذين قضوا حاجياتهم بشكل عادي، كما أن المحلات التجارية فتحت أبوابها بشكل عادي دون تسجيل أية أعمال شغب تذكر.

وكان وزير الشباب والرياضة قد ألغى في آخر لحظة زيارته إلى ولاية تيزي وزو عشية الاحتفال بالربيع الأمازيغي، دون إعطاء مبرر للعملية ــ حسب خلية الاتصال بالولاية ــ أما مديرية الشباب والرياضة فراحت تغتنم الفرصة بإدراج برنامج ثري تكريما لصانعي أحداث الربيع الأمازيغي.