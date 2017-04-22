أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أول أمس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية وبالذخيرة الحية على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق عين أمناس بولاية إيليزي والذي شاركت فيه العديد من الوحدات البرية والجوية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. واستمع الفريق إلى عرض قائد القطاع العملياتي شمال شرق عين أمناس، الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، وهو التمرين الذي يهدف إلى تدريب الأفراد والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع، فضلا عن اختبار الجاهزية القتالية للوحدات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام المسندة بالدقة المطلوبة”، كما استمع أيضا إلى قرار قائد الوحدة المنفذة لهذا للتمرين.

وقال أحمد ڤايد صالح أنه ”ومن هذا المنطلق، ينبثق الحرص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لنهج المتابعة الدائمة لسير التحضير القتالي لشتى مكونات قوام المعركة لدينا، بغية التقييم الميداني للنتائج المحققة من وراء إجراء التمارين الاختبارية، التي يحق لها بأن تجد من قبلنا كل الرعاية والتشجيع، باعتبارها تمثل مجسا حقيقيا ومقياسا موضوعيا، يسبر بهما ويقاس مدى هضم برامج التحضير القتالي واستيعاب مضامينها، وكذلك درجة مساهمتها في تعزيز جاهزية قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتطوير مستواه القتالي”.

وأضاف قائلا: ”لقد تتبعت باهتمام شديد مجريات هذا التمرين التكتيكي، وقدرت لكافة المشاركين فيه، إصرارهم الواضح على إنجاحه وحرصهم الأكيد على توظيف كل ما لديهم من معارف عسكرية وتجارب ميدانية مكتسبة تسمح بتحقيق الأهداف التكوينية والتحضيرية المراد بلوغها”. ومن جهة أخرى، يشير بيان وزارة الدفاع الوطني أن زيارة الفريق أحمد ڤايد صالح إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، تدخل في إطار تقييم مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2017/2016 من خلال تنفيذ تمارين تكتيكية مخططة وكذا بغرض الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، والاطلاع على الوضع الأمني بالناحية. كما تعكس هذه الأعمال يضيف ذات المصدر ”الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية في دقة الرمايات”.