نفت أمس الحكومة الموريتانية، أن يكون زعيم تنظيم ”المرابطون” الإرهابي مختار بلمختار موجودا على أراضيها، وفق ما روجت إلى ذلك بعض التقارير الصحفية.

وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، في رده على سؤال طرحه أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن زعيم ”المرابطون” الإرهابي لم يدخل موريتانيا ”وربما لم يطأ بقدميه أرضنا”، مضيفا أنه لا يوجد ”إرهابيون” على الأراضي الموريتانية سوى من يقبعون في السجون، في إشارة إلى السجناء السلفيين.

وأكد ولد الشيخ أن موريتانيا تشترط على ”التائبين من الإرهاب” أن تكون لديهم الجنسية الموريتانية، ولم يرتكبوا عمليات ضد موريتانيا، ليتم تأمينهم على أرضها، مضيفا أن هذه الشروط غير متحققة في مختار بلمختار.

وكانت موريتانيا قد أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق بلمختار، بعد تنفيذه لعمليات ضد الجيش الموريتاني خلال الأعوام 2005-2011.

ونشرت صحيفة تونسية قبل أيام خبرا يفيد بوجود بلمختار في الأراضي الموريتانية، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع من طرف المواقع الإلكترونية الإخبارية في موريتانيا.

وينشط تنظيم ”المرابطون” الإرهابي الذي يقوده بلمختار، بمنطقة شمال مالي التي تنشط فيها أيضا تنظيمات متشددة أخرى.