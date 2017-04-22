استبعد المحلل الأمني، بن عمر بن جانة، أن يكون لمحاولات التنظيم الإرهابي داعش التي شهدتها مدينة قسنطينة خلال الفترة الأخيرة علاقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، كما قلل بن جانة من شأن هذه العمليات الاستعراضية الأخيرة، قائلا: ”أن الارهاب ليس له أي فرصة في الجزائر لأن الشعب يرفض الفكر المتطرف ومستعد لأن يحاربه”.

أحبطت قوات الأمن في ولاية قسنطينة محاولتين ارهابيتين في شهرين متتاليين، لماذا التركيز على هذه المنطقة؟

لأن مدينة قسنطينة تحتوي على جبال وغابات، لهذا من الصعب القضاء على الإرهاب بصفة نهائية في هذه المنطقة، كما أن قسنطينة تقع قرب الحدود التونسية التي تعرف تمركز الجماعات الإرهابية المتطرفة، فتنفيذ العمليات الإرهابية بهذه المدينة مرتبط بموقعها الجغرافي والأوضاع الأمنية الصعبة التي تعرفها دول الجوار، وكذا انتشار الأسلحة الليبية بشكل كبير والتي ما زالت تثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول كيفية إدخالها إلى الجزائر خاصة بعد انتشارها الواسع في الجنوب وفي كثير من مناطق الوطن.

لماذا فشل تنظيم ”داعش” الإرهابي في تحقيق أهدافه في الجزائر، في رأيكم؟

ليس تنظيم ”داعش” فقط الذي فشل في تحقيق أهدافه في الجزائر، وإنما الفكر الإرهابي كله فشل لأسباب عديدة أولها هي أن الشعب الجزائري أصبح واعيا ويمقت أي شكل من أشكال الإرهاب لأنه سبق وأن تجرع مرارة سنوات الدم في التسعينيات، كما يجب الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته المصالحة الوطنية في القضاء على الفكر المتطرف في الجزائر، ولعلى السبب الأخير هو ما يحدث في دول الجوار من فوضى وعدم استقرار وكذا الطريق المسدود الذي وصلت إليه الكثير من الدول وعلى رأسها دولة ليبيا الشقيقة، فمن الناحية التكتيكية والاستراتيجية فإن ”داعش” ليس له أي فرصة في الجزائر لأن الشعب يرفض الفكر المتطرف ومستعد لأن يحارب هذا الفكر الظلامي والمجرم.

هل هناك علاقة بين الأعمال الارهابية والانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 4 ماي المقبل؟

لا أعتقد ذلك لأن تحركات تنظيم ”داعش” الإرهابي الفاشلة ظهرت قبل الانتخابات التشريعية، كما أن الأحزاب السياسية نفسها سواء في الموالاة أو في المعارضة ترفض الاستناد على العنف من أجل تحقيق مأرب سياسية خاصة وأن الخريطة السياسية في الجزائر عبارة عن ”موزايك” كونها تجمع كل الأطياف على اختلاف مشاربها بحيث يمارس اللائكي والإسلامي نشاطه بحرية تامة وبدون أي قيود ولهذا فأنا استبعد تماما أن يكون للأعمال الإرهابية علاقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.