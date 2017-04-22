قوات الأمن توجه ضربة أخرى موجعة لـ”داعش” بقسنطينة

l استرجاع 3 رشاشات كلاشينكوف وتسعة مخازن وحزامين

تلقت الجماعات الإرهابية ضربة موجعة أخرى بقسنطينة، حيث تم القضاء على الدراع الأيمن لأمير تنظيم داعش بعاصمة الشرق الإرهابي المبحوث عنه أبو الهمام، فيما تم إلقاء القبض على مرافقه الإرهابي أبو صهيب المنتمي لسرية الغرباء التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي منذ أشهر قليلة.

حسب ما علمناه من مصادر مطلعة فإن العملية التي تمت ليلة الأربعاء إلى الخميس جاءت في أعقاب تلقي مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الخروب معلومات مفادها تواجد إرهابيين اثنين على متن دراجة نارية بمرتفعات عين النحاس الفاصلة بين بلديتي الخروب وابن باديس ”الهرية” ما أدى إلى تطويق المكان ومطاردتهما غير أن أحدهما فضل تفجير نفسه بمجرد الاقتراب منه، في حين تمكنت قوات الأمن من توقيف مرافقه.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابيين الاثنين كانا ينشطان تحت إمارة نور الدين لوعيرة مسؤول داعش في الشرق الجزائري الذي قضت عليه قوات الأمن شهر مارس الماضي.

وبهذه العملية النوعية تكون قوات الأمن المشتركة قد وجهت ضربات موجعة للجماعات الإرهابية الناشطة بقسنطينة، حيث قضت لحد الآن على زعيمها ودراعه الأيمن وتوقيف إرهابي خطير. وحسب مصادر متطابقة يكون الإرهابيان مفجر نفسه والموقوف بصدد التحضير لعملية استعراضية وسط مدينة قسنطينة بحثا عن صدى إعلامي خاصة بعد مقتل أمير ما يسمى تنظيم داعش لوعيرة الذي كانت مصالح الأمن تعتبره من أخطر الإرهابيين المبحوث عنه بشرق البلاد ووزعت صوره على كل المراكز الأمنية قبل القضاء عليه.

وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني أول أمس أن ”يقظة واحترافية عناصر الشرطة القضائية لنفس الولاية سمحت بإنقاذ أرواح بشرية” مبرزا أن هذه العملية جاءت خلال ”المتابعة التي باشرتها عناصر الفرق المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة لشخصيين كانا على متن دراجة نارية بأحد أحياء المدينة إلا أن فطنة واحترافية قوات الشرطة أحبطت مخططهم الإجرامي ونجحت في القضاء والإطاحة بهما”. وأضاف البيان أن هذه العملية ”النوعية” سمحت أيضا من ”استرجاع ثلاثة رشاشات من نوع كلاشينكوف وتسعة مخازن معبأة و260 خرطوشة وحزامين للخراطيش الأول به 19 خرطوشة والثاني به 14 خرطوشة وسلاح فردي من نوع (PA/MAB) وسلاح مقطوع الماسورة ‘’محشوشة’’ وقنبلتين من الحجم الكبير وقنبلتين من الحجم الصغير”.

وتؤكد هذه العملية النوعية -حسب ذات المصدر- على ”يقظة مصالح الشرطة واحترافيتها وعصرنتها لمواجهة أية محاولة للمساس بالأمن والاستقرار والسكينة كما تبرز الجاهزية الدائمة والمستمرة لقوات الشرطة عبر كامل التراب الوطني للسهر على أمن المواطن وسلامة الممتلكات”.