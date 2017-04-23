حنون تتوعد وتؤكد: ”نحن مستهدفون”

اتهم حزب العمال أطراف ”مافياوية” باستهداف التشكيلة ونضالاتها، على خلفية تداول فيديو مشوه لإحدى مرشحات الحزب عبر الفايسبوك، بعد إخفاء عمدا صورتها، منددا بذلك ومتوعدا في نفس الوقت، بالمتابعة القضائية لهؤلاء. وقال حزب العمال عبر صفحته الرسمية ”فايسبوك” إنه ”في إطار الجرائم الالكترونية للتعدي على حزب العمال، يوجد فيديو تم بثه على التلفزيون الجزائري العمومي في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات غير واضح ثم تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، من أجل إلصاق تهمة الرجعية لحزب العمال ولمرشحة تعد عضو قيادي في الحزب ومحامية. وعليه فنحن ندين بقوة هذا الفعل المافياوي الذي يستهدف الحزب ونضالاته”، ليتساءل عن هوية ”من يريد خنق صوت حزب العمال، من يريد أخفاء وجه المرأة الجزائرية، من هو ضد نضالنا؟”.

مقري في رسالة مشفرة إلى أويحيى

”لا نكن أية عداوة لأي جهة وليس من أهدافنا تصفية الحسابات”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ممثلا لتحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، إن تشكيلته السياسية ”لا تكن أية عداوة لأي جهة من الجهات وليس من أهدافها تصفية الحسابات”، في رسالة مشفرة إلى أحمد أويحيى الذي كان قد فتح جبهة من التصريحات ضد مقري حول حكومة الوفاق الوطني. أكد مقري مساء الجمعة، من خنشلة، أن ”الوطنيين المخلصين هم الأغلبية في الجزائر وأنهم قادرون على بنائها إذا ما تكاتفت الجهود”. وأضاف مقري في تجمع شعبي نشطه بقاعة السينيماتيك بعاصمة الولاية، في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، أن ”الوطنيين من أبناء الجزائر المخلصين موجودون في كل مكان وفي كل الأحزاب”.

موسى تواتي يرد على ولد عباس من معسكر

”اللي عاش وقته ما يطمع في وقت الناس”

انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، وبشدة هيئة دربال، مطالبا إياها بالنظر إلى كل الأحزاب والمترشحين بنظرة متساوية وعادلة وعدم التمييز بينها، مشيرا إلى وجود نية مبيتة للإدارة لتزوير هذه التشريعيات وتضليل الرأي العام، كما أطلق النار على البرلمان، منتقصا من دوره في تطبيق القوانين. وقال تواتي إن البرلمان الذي لا يستطيع إسقاط الحكومة فليس من حقه تمثيل هذا الشعب وليس بمقدوره أن يوفر له قوت يومه، متسائلا عن الجهة التي أعطت الصلاحيات للحكومة لإنقاص دور البرلمان. كما انتقد تمرير مشاريع الحكومة عبر نواب البرلمان، وقال إن هناك أسلوب الضغط فمن لا يصادق على القوانين التي تعتزم الحكومة تمريرها فسيسقط راتبه، وهذا الوضع لا زال قائما منذ الاستقلال، حسب نفس المتحدث.

وأشار تواتي إلى أن غاية ”الأفانا” هي اختيار نواب يخدمون الشعب ولا يخدمون النظام الحاكم، منتقدا في السياق ذاته حزب السلطة، ولو لم يسمّه، حيث قال إن من حرروا الجزائر من المجاهدين قد كبروا في السن ومن عاش وقته لا يطمع وقت الآخرين وأن يحكم البلاد، فهذا غير ممكن، مضيفا أن كل جيل يتحمل مسؤوليته، ودعاهم إلى الاهتمام بأحفادهم بدل الخوض في أمور تعني هذا الجيل أكثر مما تعنيهم.

م. ياسين

غول من الجلفة: ”إذا انهارت الدولة انهار الوطن”

قال رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إن حزب ”تاج” يعمل على بناء مؤسسات قوية في إطار التوازن والتكامل بين الولايات، مضيفا أن حزبه يعمل على تجميع الجزائريين والجزائريات لتماسك المجتمع لأنه ”إذا انهارت الدولة انهار الوطن”. وأفاد غول، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية الجلفة، أن حزب ”تاج” وضع مخططا لهذه الولاية من خلال صيغ جديدة في كيفية التكفل بموضوع السكن لأنه حق لكل مواطن ومواطنة، مضيفا أن حزبه اقترح في الشق الاجتماعي تحويل المبالغ الهامة التي تذهب إلى فئات لا تحتاجها إلى الفئات الهشة، كما أشار إلى أن برنامج الحزب الاقتصادي من شأنه أن يرفع التنمية بثلاث مرات في هذه الولاية، مبرزا أن البرنامج الوطني والاقتصادي البديل فضاءه الهضاب العليا والجنوب لان الشمال والمناطق الساحلية بها مشاكل معقدة.

س. بوطالب

نورية حفصي تنتقد خطاب أويحيى وتصفه بالشخص المتغير

انتقدت القيادية السابقة في الأرندي، نورية حفصي، بشدة أول أمس، في تصريح لـ”الفجر”، خطاب الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، في التجمعات الشعبية التي يقوم بها عبر العديد من الولايات في أطار الحملة الانتخابية تحضيرا للاستحقاقات التشريعية لـ 4ماي المقبل.

وأجابت نورية حفصي عن سؤال حول قراءتها وتقييمها للخطاب السياسي الذي يتبناه أحمد أويحيى في الحملة الانتخابية مند انطلاقتها بالقول إن ”أويحيى اليوم أصبح يتلون في الخطاب ولا ندري ما السبب، هل هي الاستراتيجية التي اعتمدها في الانتخابات للتقرب من المواطنين، أم هو تحول جذري لمساندة برنامج رئيس الجمهورية”.

وأضافت أن أويحيى الأرندي الذي أعرفه كان له خطاب واحد وهو دعم برنامج الرئيس، إلا أن المتتبع لخطاباته اليوم في الحملة فإنه أصبح شديد الانتقاد لسياسة الحكومة وتغيرت لهجته وأدار ظهره لها.

م. إيناس

ولد عباس من مستغانم: ”الانتخابات ستكون شفافة وستحترم فيها كل الأصوات”

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت بقوة يوم 4 ماي القادم، بغض النظر لصالح من يصوتون. وأكد ولد عباس، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بمدينة مستغانم، أن الاستحقاق القادم سيكون شفافا وديمقراطيا وستحترم فيه كل الأصوات، داعيا مناضلي الأفالان إلى التجند لحصد المقاعد التسعة المتاحة لولاية مستغانم في المجلس الشعبي الوطني المقبل.

وذكر الأمين العام للأفالان بأن برنامج حزبه مستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو العناية والتكفل بالفئات الهشة والعمال والفلاحين والطلبة، مشيرا إلى أن الأفالان سيعمل على تسليم المشعل للشباب.

سارة ب.