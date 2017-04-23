كشف وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، أن ”حوالي 3 آلاف مواطن تونسي ممن تم تجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية موجودون حاليا في بؤر القتال بسوريا وليبيا ومناطق توتر أخرى”.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، مساء الجمعة، تصريحات المجدوب، خلال جلسة استماع من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول الكشف عن شبكات تسفير التونسيين إلى مناطق القتال بمجلس النواب التونسي، أن ”60 بالمئة من هؤلاء التونسيين متواجدون في سوريا، و30 بالمئة في ليبيا، والبقية موزعون بين مناطق مختلفة”، مؤكدا أن ”96 بالمئة منهم رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاما”. ولفت إلى أن ”عدد التونسيين العائدين إلى تونس من مناطق الصراعات المسلحة يبلغ 800 شخص، من بينهم 190 تمت إحالتهم إلى السجون و137 وضعوا تحت الإقامة الجبرية و55 إرهابيا تم القضاء عليهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب، فيما لقي نحو 760 إرهابيا حتفهم في بؤر التوتر، أما البقية فهم خاضعون للمراقبة الأمنية”، كاشفاً أن ”وزارة الداخلية التونسية تمكنت من الكشف عن 80 خلية من خلايا التسفير منذ مطلع السنة الجارية”. وأكد ”ارتفاع عدد خلايا التسفير من 100 خلية في السنة 2013 إلى 245 خلية في العام 2016، وأضاف أن 537 شخصا تمت إحالتهم إلى القضاء، وأن أكثر من 27 ألف تونسي منعوا من السفر بعد الاشتباه في اعتزامهم التوجه إلى بؤر التوتر منذ مارس من العام 2013.

ولفت الوزير التونسي إلى أنَّ تنظيمي ”القاعدة” و”داعش” هما المسؤولان عن عمليات تسفير الشباب عن طريق استعمال جوازات سفر مزورة، مشيرًا إلى أنَّ خلايا التسفير تعتمد في الاستقطاب إمَّا على طريقة مباشرة في المساجد أو طريقة غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتمويل من أطراف خارجية. وفي السياق، أكَّد المجدوب إعداد الوزارة لخطة استراتيجية للتصدي لظاهرة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، بينها العمل الاستباقي وتحيين قواعد البيانات ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تشجع على السفر إلى بؤر التوتر.