عادت مجددا الرباط للمتاجرة بمأساة المهاجرين السوريين بمنطقة مغربية تقع قرب الحدود الجزائرية، حيث ادعت بأنهم جاءوا من الجزائر في محاولة لاجتياز الحدود. وأورد بيان لوزارة الداخلية المغربية اتهاما مباشرا للجزائر ادعت من خلاله أنها سجلت محاصرة السلطات الجزائرية لـ55 من المواطنين السوريين على مستوى الحدود المغربية - الجزائرية القريبة من مدينة فكيك، بعد وصولهم على شكل أفواج منذ ليلة 17 أفريل” وفق مزاعم المصدر. وبحسب بيان الوزارة المذكورة، فإن السلطات المغربية تعرب عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين والظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية”. وهو التصريح غير المعقول والذي ينم عن وجود عداوة وضغينة يكنها المخزن للجزائر، رغم أن بلده الغربي لا ينتهج نفس سياستة الدبلوماسية التي تخرج عن الأعراف الدولية. ويأتي هذا الاتهام رغم أن الجزائر فتحت مارس الماضي الحدود البرية بينها وبين الجارة المغرب لثاني مرّة منذ 23 سنة لأهداف استثنائية إنسانية. وذلك لاستقبال عشرات المهاجرين الأفارقة بعد ترحيلهم من طرف السلطات المغربية، إذ مكثوا لأيام بالمنطقة العازلة بين البلدين وفي ظروف إنسانية قاهرة. وقالت رئيسة الهلال الأحمر وعضو مجلس حقوق الإنسان، سعيدة بن حبيلس، إن الجزائر لا تملك خلفيات سياسية في استقبال المهاجرين.

وقالت بن حبيلس في تصريح سابق لـ”الفجر” إنهم كناشطين في الهلال الأحمر الجزائري لا يبحثون عن جنسيات المهاجرين ”ونهتم بهم ليس على الحدود وحسب وإنما حيث ينتشرون في المدن، في تلمسان وسوق أهراس ومعسكر… ونقدم لهم مساعدات إنسانية وأدوية وأغذية”. وكشفت رئيسة الهلال الأحمر تواجد العدد الكبير من المهاجرين في ولاية تمنراست وليس بشمال الجزائر مثلما يشاع. وحسبما كشف التقرير الأخير لمستشفى تمنراست لحصيلة 2016 فإن 37 في المئة من الخدمات والأمراض التي يعالجها كانت من نصيب المهاجرين الأفارقة، ومن لم يتمكن من تلقي العلاج به ينقل إلى العاصمة وأحيانا إلى مستشفى تيزي وزو وخصوصا في حالة ما إذا كانت الأدوية باهظة الثمن مثل الخاصة بداء السيدا.

وردا على تقارير دولية اتهمت الجزائر بالعنصرية وتعنيف المهاجرين، قالت بن حبيلس إنهم لو رأوا أي عمل عنصري أو سوء معالمة من طرف الجزائريين لما استمر أي مهاجر في الاستقرار بأرض الوطن، مشيرة إلى الأطراف المعادية التي تقف وراء التقارير الدولية ومواقفها من الصحراء الغربية، الربيع العربي، فلسطين وأمور داخلية تخص سيادة الدول، حيث تعرضوا للجزائريين عندما اتهموهم بالعنصرية، مؤكدة وجود اعتراف دولي من منظمات دولية كالهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالجهود الجزائرية.