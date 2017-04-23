اتفقت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس على تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر وذلك خلال الاستقبال الذي خص به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة ورئيس الوفد الأمريكي المشارك في الدورة الخامسة لمجلس الاتفاق الجزائري-الأمريكي حول التجارة والاستثمار دانييل لورانس مولاني.

خلال المحادثات التي جرت بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اتفق الطرفان على ”العمل سوية في إطار مقاربة تعود بالفائدة المتبادلة على تحفيز كبرى المخابر الأمريكية على تطوير استثماراتها في الجزائر للاستفادة من وضعها كأرضية إقليمية مستقبلية في مجال الإنتاج الصيدلاني سيما في مجال الأدوية المبتكرة المنبثقة عن البيوتكنولوجيا” حسبما أفاد به بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المحادثات التي تندرج في إطار ”تعزيز” تعاونهما الثنائي في هذا المجال قد سمحت ”بتقييم واسع لوضع التعاون الثنائي في مجال الصحة لاسيما في مجال الاستثمار الصيدلاني الذي عرف انتعاشا ديناميكيا بفضل الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين”.

وشكلت المسائل المتعلقة بترقية استثمار المؤسسات الصيدلية الأمريكية في الجزائر ”فرصة للطرف الجزائري لتقديم الإجراءات التحفيزية وتقييم الإطار التنظيمي الوطني في مجال الرقابة والتسجيل وولوج السوق”.

للإشارة فإن هذا الإطار التنظيمي ”مستلهم من أفضل المعايير الدولية ويسمح للجزائر أن تكون رائدة إقليميا في مجال مطابقة الأدوية المسوّقة”.