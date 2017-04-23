ستعزز المدينة البترولية أرزيو بوهران بالعديد من الإنجازات والمشاريع التنموية وذلك لنفض الغبار عن المشاريع النائمة وتخليص المدينة من مظاهر البداوة وفوضى التعمير وفك الخناق عن الشباب بخلق مرافق ترفيهية وتحسين الخدمات الجوارية والقضاء على الفوضى والنقاط السوداء وذلك قبيل موسم الاصطياف، حيث تأتي العملية التي ستمس أيضا العديد من التجمعات السكنية، كما استفادة المدينة البترولية العشرات من المشاريع الهامة وعلى رأسها محطة القطار التي تعد أول نموذج حضي بالنجاح على المستوى الوطني.

وحسب ما كشف عنه والي ولاية وهران عبد الغني زعلان، أمس خلال معاينته لواقع التنمية بالبلدية التي تعرف وتيرة تهيئة متسارعة من خلال انطلاق عملية التهيئة الحضرية بعدة مواقع على غرار حي 310 مسكن الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم، ستمس الأرصفة والتعبيد وتهيئة المساحات الخضراء وغيرها من الأشغال، كما ستعرف عملية إعادة الاعتبار للأنشطة التجارية اهتمام ضمن أجندة المسؤولين من خلال دمج كافة الباعة الفوضويين لاسيما وأنه تم مؤخرا إحصاء زهاء 20 طاولة لتجار في السوق المغطاة قام بتدشينها الوالي لفائدة الباعة الغير الشرعيين وهذا من أجل تنظيم النشاط التجاري بها، حيث استفاد في إطار ذلك العشرات من الشباب البطال من محلات ومواقع قانونية بالسوق المغطاة.

وأضاف الوالي أن عملية التهيئة لن تتوقف، حيث شرع في تهيئة وسط المدينة من خلال مشاريع إعادة الاعتبار لواجهة البحر والطريق الرابط بين أرزيو ورأس كربون وغيرها من المشاريع التي يعول عليها في القضاء على مظاهر الريف بالمدينة.