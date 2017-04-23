أبدى المستفيدين من حصة 50 سكن ترقوي مدعم الواقعة بمنطقة ”ساميطال” بغليزان عن استياءهم وتذمرهم الشديدين، من التأخر الرهيب في استلام سكناتهم، منذ عدة سنوات، بسبب المشاكل الحاصلة بينهم وبين المرقي المكلف بإنجاز هذا المشروع.

واستنادا إلى مضمون الشكوى الموجهة إلى مصالح الولاية، تلقت الجريدة نسخة منها، فإن المرقي اتصل بهم لإجراء الصلح وتسوية وضعهم، بعد النزاع الذي كان قائما بينهم، أين ألزمهم في بداية الأمر بالتوجه إلى موثق لتوقيع عقد البيع وفق التصاميم، تمثلت أساسا في وضع ملحق خاص بزيادة المساحة المقدرة بأثمان متفاوتة من 16 إلى 20 مليون سنتيم، الأمر الذي جعلهم حسبهم يوافقون بحسن نية، رغم عدم شرعية هذه الزيادة حسبهم، باعتبار أنهم كانوا يودون تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع وتفادي العراقيل التي أضرتهم كثيرا، لاسيما منهم الذين يعاونون من أزمة سكن، وهم مستأجرين عند الخواص، حيث تفاجؤوا بتراجع المرقي، وعدم توقيعه على التعهد وعقود البيع، لإرغامهم على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، التي رفعت عليه دعوى قضائية، مستعملا إياهم كسلاح ضدها، وهو ما رفضه المعنيون بالأمر.

وخلص المعنيون بهذه السكنات، بمطالبة مصالح الولاية بالتدخل لوضع حد نهائي لتصرفات هذا المرقي، قصد إتمام هذا المشروع، أو تحويلهم إلى مرقي آخر.