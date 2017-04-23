كشف حمزة خروبي رئيس التنسيقية الولائية لمستخدمي الصحة العمومية بتيبازة عن إبرام اتفاقيات عمل وشراكة مع شركات التأمين لصالح المنخرطين في التنسيقية، قصد تسهيل عملية تأمينهم على السكنات والسيارات، يضيف حيث سيستفيد المنخرطين بتخفيضات تصل إلى 64 بالمائة.

وأضاف خروبي في تصريح خص به ”الفجر” أن التخفيضات التي خصتها شركات التأمين التي سبق وأبرمت معها الاتفاقيات سهلت على موظفي الصحة العمومية المنخرطين في التنسيقية الولائية بتيبازة بتخفيضات تصل إلى 64 بالمائة، لتأمين مساكنهم وسياراتهم، والعمل معهم 7/7 أيام بالإضافة إلى أن الشركة المؤمنة تنتقل شخصيا للمستخدم وتلبية خدماته يقول حسب الاتفاق المبرم، وأضاف المتحدث أنه ينتظر أن يتم الاتفاق مع بعض الوكالات السياحية التي تسهل وتخفض تذاكر وأماكن السياحية لصالح العمال، وعلى غرار كل المزايا التي تقوم بها التنسيقية لصالح منخرطيها قال حمزة خروبي أنه أبرم اتفاقية أخرى مع إحدى العيادات الخاصة التي توفر للمستخدم الاستشفاء المنزلي تكاليف العلاج بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 20 بالمائة، فيما يخص التحاليل، وفي موضوع مغاير أكد خروبي أن التنسيقية بصدد تنصيب المكاتب المحلية على غرار تواجد مكاتب ولائية في 30 ولاية، هذا ودعا خروبي إلى ضرورة رفع التضييق على العمال ومنحهم حرية اختيار الانضمام النقابي خصوصا بعد التهديديات التي تلها العمال من قبل بعض النقابات الصفراء، وذكر المتحدث بحملة جمع الف تقريري التي تخص كل مستخدمي الصحة والتي طالب من خلال تقديم تقارير شخصية لكل عامل مفصلة يتم جمعها وتقديمها إلى وزير الصحة لكشف تلاعبات بعض مدراء الصحة ومسيري القطاع.