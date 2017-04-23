l تقليص نسبة استيراد القاطرات بـ30 بالمائة

l استلام محطة المطار الدولي في جويلية 2018

كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله أن الانطلاق الرسمي للخط الرابط بين الجزائر-عنابة-تونس سيدخل حيز الخدمة في 2 ماي المقبل، مشيرا بذلك أنهم حددوا تسعيرة التذكرة بـ5000 دج جزائري من العاصمة إلى تونس مرورا بولاية عنابة.

أضاف ياسين بن جاب الله خلال نزوله ضيفا على فوروم ”ألجيري ايكو” أمس بفندق الأوراسي أنه تم تجهيز 5 عربات في الوقت الراهن لهذا الخط جاهزة وهي على أتم الاستعداد، حيث حددت تذكرة الجزائر-عنابة بـ2000 دج وعنابة-تونس العاصمة بـ3000 دج مؤقتا إلى أن تجتمع اللجنة المخصصة لذلك هذا الأسبوع للإعلان عن السعر الحقيقي لها، حيث تكون مجهزة بكل شروط السفر المريح مبرد غرف النوم مطعم، وأضاف أن حركة سير القطار ستكون يومية نحو تونس، حيث سيكون له مدة ساعة ونصف كأقصى حد للبقاء في محطة تونس والعودة بعدها إلى الجزائر. وفي ذات السياق أكد بن جاب الله أن الشركة تعتزم على تعزيز خدماتها، حيث قامت الأسبوع الماضي باقتناء 5 قاطرات من نوع ”أوتراي” سرعتها ما بين 160 إلى 220 كلم في الساعة، وقال أن المبلغ الذي خصصته الحكومة لمشاريع السكة الحديدية خلال الـ5 سنوات القادمة قدر بـ24000 مليار دج، على غرار اقتناء عتاد الصيانة يتوافق والمعايير الدولية، وعن إعادة صيانة العتاد القديم وإعادة تجديده بأيادي جزائرية يقلص نسبة 30 بالمائة من استيراد العربات والعتاد المماثل، هذا وتم اقتناء احدث الأجهزة التي يتم وضعها في متناول السائق والتي تحدد وضعية البنى التحتية والتي تجنبه الوقوع في الحوادث.

وذكر المتحدث بأن إطلاق الخط الرابط بين سعيدة وهران – وهران بشار سينطلق في الفاتح من ماي بعربات سرعتها تتراوح بين 160 إلى 220 كلم في الساعة مع توفير الرفاهية للمسافر، وقال بن جاب الله أن الشركة تعمل أيضا على توسيع خطوطها انطلاقا من الولايات الشرقية إلى بوابة الصحراء بإعادة تفعيل خط سكيكدة-بسكرة وفتح خط سكيكدة-توقرت شهر جويلية من السنة الجارية، وفي ذات السياق قال المتحدث أن استلام الخط الرابط بين العاصمة والمطار الدولي هواري بومدين سيكون جويلية 2018 والذي يسهل تنقل المسافرين أيضا، وعن تطوير اقتصاد الشركة قال أنها تنتظر انطلاق عملية نقل الفوسفات الذي يقدر بـ17 مليون طن على غرار مركب ”بلارة”، حيث سيكون له عائدات مالية على الشركة وإعادة بعث نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

وعن الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء عزوف المواطنين عن شراء تذاكر السفر قال أنها في حدود 30 بالمائة الأمر الذي أدى بهم إلى اتخاذ إجراءات جديدة وهي تسقيف قيمة الضريبة أي قيمة التذكرة 10 مرات، بالإضافة إلى وضع امتيازات في بطاقة الاشتراك الشهرية لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وعن موضوع الدفع الالكتروني قال أنه تم حجز أول تذكرة من العاصمة إلى وهران لكن ينتظر أن يتم تعديل بعض الرتوشات وتزويد كل المحطات بشبكات الأنترنت ليتم الدفع الإلكتروني على مستواها على غرار محطة وهران بشار وهران سعيدة التي ستنطلق بالدفع الإلكتروني مباشرة.