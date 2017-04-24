تعرفت السلطات الفرنسية على هوية المسلح الذي نفذ هجوما استهدف الشرطة في جادة الشانزلزيه في باريس الخميس والذي أسفر عن مقتله ومقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، كما قال وزير الداخلية البلجيكي إن منفذ الهجوم مواطن فرنسي. قال فرانسوا مولانس مدعي باريس إن السلطات حددت هوية المسلح الذي قتل شرطيا وأصاب اثنين آخرين بوسط باريس الخميس، لكنها لن تعلن اسمه إلى أن يتأكد المحققون مما إن كان له شركاء. وأفاد مولانس أن ”هوية المهاجم معروفة وتم التأكد منها. لن أعلن اسمه لأن التحقيقات والحملات مستمرة”، مضيفا أن المحققين يريدون أن يتأكدوا إن كان له شركاء أم لا.

وكشفت مصادر إعلامية أن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى تنظيم داعش وأن المهاجم هو المسمى كريم شورفي، إلا أن داعش ذكرت أن كنيته ”أبو يوسف البلجيجي”، كان يخضع لتحقيق على صلة بالإرهاب وأنه سبق وأوقف للاشتباه بالتخطيط لقتل عناصر أمن.

وداهمت الشرطة منزل المهاجم البالغ من العمر 39 عاما والواقع على أطراف العاصمة، خلال الليل، بعدما قتل شرطيا وجرح شخصين في اعتداء تبناه التنظيم المتطرف.