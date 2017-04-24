يُشارك وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في أشغال المرحلة الثانية للدورة العادية 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمزمع عقدها اليوم وتستمر إلى غاية 28 أفريل 2017، بمدينة ستراسبورغ بفرنسا.

ويترأس الوفد البرلماني، حسب بيان لمجلس الأمة، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، ويضم الوفد عضوي الغرفة العليا للبرلمان، رشيد بوغربال ويوسف بوتخيل.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع - حسب ذات المصدر - دراسة عدة مواضيع من بينها ”مواجهة تصاعد الشعوبية”، ”كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا”، ”حماية النساء اللاجئات من العنف القائم على الجنس”، ”حماية حقوق أولياء أطفال الأقليات الدينية”، ”فرص تحسين تمويل حالات الطوارئ التي تشمل اللاجئين” وموضوع ”التقارب التكنولوجي، الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان”.

الجدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ويحوز على صفة ”مدعو”.