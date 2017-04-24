انتقد رئيس لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي مصطفى آيت موهوب، في تصريح لـ ”الفجر”، بشدة الخطوة الاستفزازية التي قامت بها وزارة الخارجية المغربية، من خلال استدعاء السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على مزاعم روجها إعلام المخزن بخصوص ترحيل الجزائر لأكثر من 50 مهاجرا سوريا نحو المغرب.

وقال مصطفى آيت موهوب، في حديثه لـ”الفجر”، إن المغرب انتابتها منذ مدة حالة من القلق والهستيريا، وهي تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تجعل الجزائر في خانة الدولة المارقة التي لا تراعي حقوق الإنسان ولا تحترم حقوق المهاجرين، من خلال هذه الحملة الشرسة التي بدأت في الواقع منذ إنزال العلم من فوق بناية القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وذلك للتغطية على ممارساتها البشعة واللاإنسانية في حق المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة.

وفي ذات السياق، ذكر رئيس لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، أنه بعد أن كانت المغرب تستعمل ورقة المهاجرين غير الشرعيين لبلدان الساحل الإفريقي فها هي تلوح بورقة جديدة وهي ورقة اللاجئين السوريين.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المغرب منذ مدة لم يتوان في استعمال ورقة المهاجرين من بلدان الساحل الذين مروا بالمئات إلى المدينتين المغربيتين التي تقع تحت الإدارة الإسبانية وهما سبتة والميلية، وذلك للضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة قرار المحكمة الأوروبية القاضي باستثناء الأراضي الصحراوية المحتلة من كل اتفاقية مع المغرب. وفي خضم حملتها الهوجاء على الجزائر ذهب المسؤولون الأمنيون إلى حد القول إن الجزائر لا تتعاون مع المغرب في مسألة مكافحة الإرهاب، خاصة بعد أن اتهم نظام المخزن الجزائر برعاية الإرهاب.

وحسب مصطفى آيت موهوب فإن المغرب يحاول مواجهة مشاكله الداخلية من خلال التهجم على الجزائر لتفادي تسليط الضوء عليها وكذلك من أجل إلهاء الرأي العام عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.