دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عمال المجمع للمشاركة بقوة في التجمع الوطني بولاية وهران بتاريخ 1 ماي 2017 والذي سيكون في ساحة النصر سابقا وسط المدينة وهو التجمع الذي دعت إليه الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر CGATA.

وحسب بيان للنقابة فإن التجمع الوطني بوهران يعرف مشاركة قوية، حيث سيكون تجمع من أجل الحريات النقابية وحرية العامل في اختيار النقابة التي تمثله دون ضغط أو ترهيب أو تخويف. مضيفة أنه فرصة ثمينة لمشاركة كل عمال مجمع سونلغاز الذين حرموا لعشريات طويلة من حقهم في الاحتفال بالعيد العالمي للعمال وللمطالبة بالحريات النقابية داخل المجمع وللمطالبة برفع الأجور والمساهمة مع جميع عمال الجزائر في هذا العيد العالمي.

وتوقع المكتب الوطني أن يكون عمال مجمع سونلغاز حاضرين وبقوة يوم 1 ماي بوهران وسيحتفلون بعيدهم العالمي وسيطالبون بحرياتهم النقابية وبرفع الأجور مع زملائهم عمال الإدارة العمومية وكل النقابات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر. مؤكدا تضامنهم وتوحدهم مع كل القطاعات للوقوف كجدار مانع ضد كل ما يحاك ضد العمال داعيا الكل أن يكون بمثابة يد واحدة في عيدهم بوهران للانتصار لأنفسهم وللعمال ولكل المظلومين بالجزائر.