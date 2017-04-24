هدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان بالخصم في أجورهم على خلفية شنّهم إضرابا وطنيا بلغت نسبته 70 بالمائة، حيث اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط أن هذه الإجراءات والضغوطات جاءت لكسر إضرابهم.

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط في تصريح لـ”الفجر” أمس، أن مدراء المستشفيات اتخذوا إجراءات وهيكلة غير عادية لكسر إضراب النقابة، تمثلت في تهديد الأطباء المشاركين في الإضراب بالخصم في أجورهم وكذا الإحالة على لجان التأديب، واعتبر مرابط أن هذه الإجراءات التي تمارس ضد الأطباء المضربين جاءت من أجل كسر إضرابهم، غير أن الاستجابة للإضراب بلغت نسبته 70 بالمائة على المستوى الوطني، وأضاف المتحدث أن الإضراب الذي شنته النقابة جاء تنديدا على سياسة ”التهميش” لمطالبهم المرفوعة المهنية منها والاجتماعية وكذا من أجل الضغط على بوضياف لفتح قنوات الحوار معهم بدون أي مساومات أو مضايقات -حسبه-، كما طالب مرابط من الوزارة الوصية بضرورة التكفل بعريضة المطالب المرفوعة والتي تتمثل في إعادة تصحيح في القانون الخاص بالأسلاك لممارسي الصحة العمومية، وكذا التسوية الوضعية المالية الناجمة عن الترقيات بأثر رجعي، إضافة إلى ملف تصنيف شهادة الدكتوراه طب الأسنان والصيدلة حسب التصنيف الجديد مع مراعاة سلم الأجور الذي لم تطبقه الوزارة الوصية، كما طالب مرابط بتوفير شروط العمل اللازمة تتمثل في حماية المهنيين الأطباء والممرضين والإداريين من العنف الجسدي خلال تأدية مهامهم ليلا، وكذا الحق بالتكفل بالأطباء ماديا خلال تغطيتهم لامتحانات الرسمية أو الانتخابات في المراكز، مع رفع التضييق النقابي.

وأضاف المتحدث أن نسبة الإضراب الذي شنه الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان بلغ حدود 70 بالمئة على المستوى الوطني، رغم التهديدات بالخصم في الأجور التي أعلن مدراء المستشفيات ضد النقابيين والمنخرطين بالولايات، كما تباينت نسب الاستجابة للإضراب بين الولايات في حدود 78 إلى 80 بالمائة في كل من ولاية الأغواط وورقلة والبليدة، أما ولاية معسكر فقد بلغت نسبة الاستجابة إلى 78 بالمائة، أما ولاية عنابة ومستغانم فقد سجلت نسبة الاستجابة 75 بالمائة والعاصمة بـ74 بالمائة، أما ولاية قسنطينة فقد وصلت نسبة الاستجابة إلى حدود 72 بالمائة، أما في وهران فقد بلغ إضراب النقابة في حدود 68 بالمائة، وفيما يخص كل سطيف والطارف فقد بلغت نسبة الاستجابة إلى 65 بالمائة، كما أن نسبة الاستجابة بولاية غرداية بلغت 62 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة ممارسو الصحة العمومية في إضراب ليومه الثاني متبوع بوقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة اليوم.