قال الخبير الجزائري في الشؤون الأمنية أكرم خريف، إن ليبيا أكثر الملفات الملحة لدى العواصم الغربية لتهيمن على المباحثات مع الجزائر، ما جعلها تقترب من الجزائر كشريك أساسي في معالجة الأزمة الليبية.

ويستبعد خريف في تصريح لـ”الفجر” أن تكون موسكو أو واشنطن تريدان إقحام الجزائر بطلب دعم تدخل عسكري أو لعب دور في المنطقة الشرقية لليبيا، خاصة وأن المناطق الغربية لا توجد بها مشاكل أمنية كبرى، فحتى التدخل الروسي غير موجود فعليا في ليبيا فهو عبارة عن شركة روسية خاصة لا علاقة لها بالحكومة الروسية، لكن تبقى ذات جنسية روسية، مضيفا أن تواجد قوى عسكرية كبرى في المنطقة لا يبرر الحاجة إلى التدخل العسكري الروسي أو الغربي.

وقال الخبير الأمني أن الزيارة الأخيرة للجزائر قبل أشهر لحفتر جاءت بعد مطالبات خفية من الولايات المتحدة وروسيا أين تريد أن تقنع الجزائر بضرورة دعم العملية السياسية التي يكون محورها حفتر بعد الانسداد في الاتفاق السياسي الصخيرات.

وردا على مطالبات في الداخل الليبي بتدخل عسكري في الجنوب، أشار الخبير الجزائري إلى حالات الانفلات الأمني في المنطقة لأنها تمثل منطقة لا أمن ولا توجد بها دولة، بيد أنه ذكر بأن ليبيا ليست في حالة حرب أهلية تتطلب تدخلا عسكريا، بل هي اليوم في حاجة أن تكوَن حكومة وفاق وطني جامعة لكل الأطراف الليبية وأن تجد حلا ما بين المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق التي يقودها السراج.

وحذر خريف من مشكل ازدواجية المواقف بين الدول الأجنبية التي تتدخل في ليبيا ولها تواجد فعلي ومن جهة أخرى تدعو إلى حل سياسي. وعلق المراقب للشأن الليبي أكرم خريف على الزيارات المتتالية، بأن الأزمة الليبية كانت حاضرة في لقاء وفد الكونغرس الأمريكي، حيث تم تبادل الخبرات في الميدان العسكري بين كلا الطرفين والتشاور حول معلومات تخص تطورات الوضع سواء ما تعلق بالمقاتلين الأجانب أو تحركات التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الأزمة معقدة وفاقت كل التصورات والحدود وبدأت تشكل خطرا على كل المنطقة.

ويضيف خريف أن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتفاقيات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب عبر البحر المتوسط شكلت محادثات موغريني مع الجانب الجزائري.

وحضر منذ مطلع الشهر الجاري التعاون الأمني لمعالجة الوضع في ليبيا ضمن لقاءات عدد من المسؤولين الغربيين في الجزائر وتطرق رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، إلى الوسائل الضرورية لدعم تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب في المنطقة وفي ليبيا ومالي. وأعقبته زيارة ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، التي أكدت أنها تعمل مع الجزائر على محاولة جمع الليبيين حول اتفاق مشترك في إطار الاتفاق السياسي. وتم خلال اللقاء وضع آلية للتشاور الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، دون أن يقدم تفاصيل حول مضمون الاتفاق الموقع على خلفية التهديدات الإرهابية القادمة من ليبيا ومالي. بينما تصدر ملف عودة المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ومنطقة الساحل من الشرق الأوسط على مباحثات الوزير عبد القادر مساهل مع وفد أمريكي أمني يتبع للكونغرس، في الجزائر وواشنطن، فيما سيزور المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الجزائر غدا.