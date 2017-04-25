كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس الأحد، قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار بولاية أدرار - على الحدود الجزائرية المالية - مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أورده أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه و”في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأول مخبأ للأسلحة والذخيرة”.

ويحتوي هذا المخبأ - حسب البيان - على ”(01) رشاش ثقيل، عيار 5ر14 ميليمتر، (01) رشاش ثقيل عيار 7ر12 ميليمتر، (01) رشاش من نوع ديكتاريوف، (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، (01) ماسورة خاصة بالرشاش الثقيل عيار 7ر12 ميليمتر، 10 مخازن خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات”.

ومن جهة أخرى ”وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة حجز عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان في عمليات متفرقة كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ(03) قناطير و(5ر94) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تيارت وتلمسان وبرج باجي مختار، 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة”.

وتأتي هذه العملية قبل أيام قليلة من تسليم الإرهابي المسمى ”هـ.علي” المكنى ”أبو زيد”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها الجيش الشعبي الوطني عن وضع اليد على مخابئ للسلاح، فقد اعتاد خلال الأشهر الأخيرة على الإعلان عن عمليات مشابهة في مناطق مختلفة من البلاد وفي المنطقة الحدودية مع دولة مالي التي تعرف تدهورا أمنيا على أراضيها بسبب انتشار مختلف التنظيمات الإرهابية التي تنشط على الحدود بسبب التوتر وعدم الاستقرار.

يشار إلى أن الجيش حقق مؤخرا نجاحات بارزة، بالقضاء على العشرات من المسلحين المتشددين، بعض الولايات، إلى جانب تسجيل نزول عدد معتبر من الإرهابيين من الجبال وتسليم أنفسهم بعدما اقتنعوا بتطرفهم، خاصة وأن وزارة الدفاع دعت كل الإرهابيين إلى النزول من الجبال وتسليم أنفسهم.